Kleinwallstadt: Fachtag hilft, Demenz zu entstigmatisieren

Parcours aus zwölf Stationen

Miltenberg 02.08.2023 - 11:07 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Den ganzen Nachmittag über war der Demenz-Parcours in der Kleinwallstädter Zehntscheune gut besucht.

Bürgermeister Thomas Köhler hob die Wichtigkeit des Themas hervor, lobte den Einsatz Beratungsstelle Demenz und das Engagement anderer Stellen. Vom Gesundheitsamt Miltenberg freute sich Tammy Duval über die gute Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle. Für die Nachbarschaftshilfe Kleinwallstadt und den Gesundheitsverein dankte Hannelore Kreuzer der Gemeinde für die Überlassung der Zehntscheune.

Herausforderungen spüren

Auf einem Demenz-Parcours, der in der Zehntscheune aufgebaut war, konnten sich die Gäste in Demenzkranke hineinversetzen, berichtet das Landratsamt. Schon kurz nach Beginn seien alle Stationen des Parcours belegt gewesen. Der Parcours zeigte den Gästen demnach, vor welchen Aufgaben Demenzkranke stehen. An zwölf Stationen wurden jeweils Situationen aus dem Alltag dargestellt, die es zu meistern galt - beispielsweise Mittagessen, »In der Stadt«, »Kochen und Backen«, »Anziehen«, »Autofahren«, »Am Ende des Tages«, »Einkaufen« und »Frühstücken«.

Tafeln an den Stationen zeigten den Gästen, was sie tun sollen. Im Verkehr beispielsweise sollte man sich vorstellen, auf eine Kreuzung zuzufahren, wo man Vorfahrt gewähren muss. Das entsprechende Verkehrsschild sollte gezeichnet werden, aber auch das Verkehrsschild, das der Vorfahrtsberechtigte sieht. Es galt beispielsweise, Zeichen in einer einfachen Reihenfolge auf ein Blatt Papier zu bringen. Beim Abendessen sollte Obst in einen Becher gegeben werden, wobei sich Löffel und Becher nicht berühren dürfen. Auch die Reihenfolge des Obstes war vorgegeben.

Emilia Cichos-Schiffelholz, Anke Haas (beide Beratungsstelle Demenz) und Tammy Duval erklärten den Gästen die einzelnen Stationen und vermittelten Wissenswertes zum Krankheitsbild. Neben dem Parcours stand auch ein Büchertisch zum Thema bereit, ebenso ein Demenzkoffer. Gäste konnten auch ihre Gedanken zum Thema niederschreiben.

Aus medizinischer Sicht

In seinem Vortrag »Medizinische Aspekte der Demenz« ging Mohamed Lamine Benghebrid (Chefarzt Neurologie und Geriatrie, Helios-Klinik Erlenbach) auf Inzidenz, Ursachen, Prävention, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten der verschiedenen Demenzerkrankungen ein und beantwortete Fragen des Publikums.

Auf großes Interesse stieß der Mittelung zufolge Jochen Müller vom Verein »Bürger retten Leben«, der im Foyer die Funktionsweise von Defibrillatoren vorführte und Fragen beantwortete. Er appellierte, im Ernstfall zunächst den Rettungsdienst zu rufen und dann den Mut zu haben, Betroffene im Bedarfsfall auch mithilfe eines Defibrillators zu reanimieren. Defibrillatoren erklären per Sprachansage, was zu tun ist. »Sie können nichts falsch machen, wenn sie eine Rettung versuchen«, soll er erklärt haben.

lml