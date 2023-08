Fachleute für Gefahrguteinsätze unterstützen Feuerwehren im Odenwaldkreis

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 03.08.2023 - 12:54 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Feuerwehren im Odenwaldkreis sind auf die Unterstützung von Experten angewiesen. Hierfür hat Landrat Frank Matiaske Ende Juli fünf neue Fachberater für Gefahrguteinsätze verpflichten können.

Unterstützung: Altersbedingt und aus anderen Gründen hat es in der Arbeit zur Unterstützung der Feuerwehren im Odenwaldkreis Wechsel gegeben. Wie aus der Meldung aus dem Landratsamt hervorgeht, hat Landrat Frank Matiaske kürzlich in der Zentralen Leitstelle in Erbach fünf neuen Fachberatern für Gefahrguteinsätze die entsprechenden Urkunden überreicht. Diese sind Gabi Eifert, Irena Schott, Jochen Blutbacher und Achim Schäffler aus Oberzent sowie Stefanie Kessel aus Fränkisch-Crumbach. Sie haben die erforderlichen technischen, naturwissenschaftlichen und/oder medizinischen Kenntnisse im Umgang mit Gefahrstoffen, atomarer Strahlung, biologischen und chemischen Stoffen. Hinzugekommen ist ein neues Führungsduo der Technischen Einsatzleitung Süd und der stellvertretende Leiter des Gebiets Informations- und Kommunikationswesen.

Zum neuen Leiter der Führungsgruppe Technische Einsatzleitung Süd ist Daniel Löb, Feuerwehr Oberzent-Beerfelden, bestimmt worden und zum stellvertretenden Leiter Dennis Rückert, Gemeindebrandinspektor Feuerwehr Brombachtal. Beide üben ihre Ämter schon seit 2021 kommissarisch aus und haben sich bestens bewährt. Zum stellvertretenden Leiter des Sachgebiets Informations- und Kommunikationswesen ist Timo Gärtner, Feuerwehr Oberzent-Beerfelden, berufen worden. Jeder Einsatz erfordert zwischen den Führungsebenen sichere Kommunikationsverbindungen. Abschließend heißt es: »Da dies bei der Vielzahl der Einsatzkräfte im Großschadens- beziehungsweise Katastrophenfall besonders wichtig ist, kommt dem Aufgabenbereich Informations- und Kommunikation große Bedeutung zu.«

Hilfestellung: Der Pflegestützpunkt Odenwaldkreis verzeichnet nach einem Rückgang im Jahr 2021 wieder steigende Nachfragen- und Beratungszahlen. Aus dem Jahresbericht 2022 geht hervor, dass die zentrale Anlaufstation in Erbach insgesamt 1064 Kontakte (2021: 1044) gezählt hat. Ein Großteil der Beratungstätigkeit entfiel auf die insgesamt 757 Kurzberatungen. Auch bei den Erstkontakten gab es 2022 im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 356 auf 772 Kontakte. Zum Hintergrund: Für viele Bürger stelle sich im Falle einer akuten oder drohenden Pflegebedürftigkeit die Frage, wer zu Versorgungs- und Hilfsangeboten, Antragstellungen oder möglichen Sozialleistungen kompetent Auskunft geben kann.

Am häufigsten nachgefragt seien Hilfen zur Antragsstellung im Allgemeinen, zur Begutachtung der zu Pflegenden und der Einstufung in einen Pflegegrad. Verstärkt hinzu gekommen seien Nachfragen zu Leistungen, die sich aus dem 11. Sozialgesetzbuch (SGB XI) ergeben. In der Meldung heißt es: »Vor allem der Entlastungsbetrag, den Pflegebedürftige seit 2017 beantragen können, ist immer wieder Schwerpunkt in den Beratungen. Auch mit Fragen zur stationären Pflegesituation im Odenwaldkreis werden die Mitarbeitenden nach der Corona-Pandemie wieder häufiger konfrontiert.« 2022 wurden 168 Beratungen zur teilstationären Versorgung durchgeführt. Von den Personen, die dabei beraten wurden, waren 106 konkret auf der Suche nach einem Pflegeplatz. 117 Beratungen drehten sich um die Frage nach der Finanzierung der Pflege und zu Leistungen, die im Rahmen des 12. Sozialgesetzbuchs (SGB XII) übernommen werden können. Angesichts der gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten rechnet die Anlaufstelle mit steigenden Nachfragen.

Lebensrettung: Der Odenwaldkreis führt die Software »Emergency Eye« ein. Sie ermöglicht der Zentralen Leitstelle eine genaue Ortung einer Person, die per Handy den Notruf gewählt hat, sofern der Anrufende dem zustimmt. »Nicht alle Personen, die den Notruf wählen, wissen, wo sie sich genau befinden - vor allem, wenn sie im Wald unterwegs sind«, heißt es g aus dem Landratsamt. Einsatzkräfte können mittels dieser Software schneller vor Ort sein, um zu helfen. Immerhin: Rund 200 Anrufe gehen täglich bei der Zentralen Leitstelle des Odenwaldkreises ein. Eine weitere Funktion der Software erlaubt es der Leitstelle, sofern zugestimmt wird, auf die Kamera des Handys zuzugreifen. Darüber können die Mitarbeiter besser beim Leisten von Erster Hilfe unterstützen als bei einem reinen Telefongespräch.

Für die Nutzung der neuen Software muss keine App installiert werden. Das Handy muss lediglich SMS-Nachrichten empfangen können und eine stabile Internetverbindung haben. Da bei der Nutzung keine Daten gespeichert werden, ist die Anwendung datenschutzkonform. Wie »Emergency Eye« funktioniert, wird in einem Video erklärt, das auf https://www.odenwaldkreis.de zu finden ist und unter dem Projekttitel »Katastrophenschutz goes digital« erklärt wird. Die Einführung wird gefördert vom Hessischen Ministerium für Digitale Strategie und Entwicklung.

Manfred Giebenhain