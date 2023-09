EZV-Gewinne füllen Stadtsäckel

Kommunalunternehmen: Erlenbach erhält knapp 780.000 Euro Steuern, Konzessionsabgabe und Ertragsanteil

Erlenbach a.Main 24.09.2023 - 10:58 Uhr 1 Min.

Der Energiezweckverband EZV hat 2022 trotz der Turbulenzen auf dem Strommarkt gute Geschäfte gemacht. Die Stadt Erlenbach als größter Anteilseigner profitiert davon. Foto: Martin Roos

Zusätzlich kann der Kämmerer mit 213.000 Euro Konzessionsabgabe und 79.000 Euro Gewerbesteuer rechnen.

Laut Baar ist die Hauptaufgabe des EZV die Versorgung mit elektrischer Energie im Netzgebiet. In diesen Bereich fallen auch die Errichtung und Unterhaltung aller hierfür erforderlichen Versorgungsanlagen und die damit verbundenen Dienstleistungen.

Seit 1998 selbst Erzeuger

Seit 1998 erzeugt das Unternehmen auch selbst regenerativ Strom und seit 2012 zählt auch die Versorgung mit schnellem Internet (VDSL) zu den Leistungen. Die Stadt Erlenbach ist mit jeweils 34,34 Prozent sowohl an der EZV Energie- und Service-GmbH und an der EZV Energie- und Service-Verwaltungsgesellschaft beteiligt. Die weiteren 65,66 Prozent teilten sich die Städte Obernburg und Wörth sowie das Bayernwerk. Baar informierte auch über die Beteiligung des EZV an diversen Unternehmen wie beispielsweise der City-Use und der Gasversorgung Unterfranken.

Der gesamte Personalaufwand betrug für den EZV im Jahr 2022 rund 1,9 Millionen Euro. Die Zahl der Beschäftigten ist auf 31 gestiegen; davon sind 16 im technischen und 13 im kaufmännischen Bereich tätig. Zudem hat der EZV zwei Azubis.

Laut Baar betrug die Bilanzsumme im vergangenen Jahr 26,6 Millionen Euro. (2021: 25,8 Millionen Euro). Die Umsatzerlöse des EZV sind von 19,5 Millionen Euro (2021) auf 19,66 Millionen Euro angestiegen.

Baar informierte, dass der Antrag zur Genehmigung des Windparks Wörth gestellt wurde. Mit der Genehmigung sei voraussichtlich im Herbst/Winter 2023 zu rechnen. Geprüft wird derzeit ein Angebot des Bayernwerks für den Bau eines Umspannwerks für das Hochspannungsnetz. Für das Ladesäulen-Management wird ein neuer Dienstleister gesucht, da der bisherige Dienstleister Insolvenz anmelden musste.

Explodierende Strompreise

Baar ging auf die Entwicklung im Geschäftsfeld Strom ein. Die Strompreise an der Strombörse waren nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine rasant angestiegen. Die Folgen des Kriegs ließen die Verbraucherpreise weiter ansteigen. In der Kalenderwoche 34 kostete die Megawattstunde im Schnitt 586 Euro an der Leipziger Strombörse. Dies bedeutete ein Plus von 551 Plus zum Vorjahr. Die Nachfrage nach fossiler Energie ziehe an, was bei steigenden Preisen für CO2-Zertifikate wiederum die Strompreise nach oben treibe. Acht Stromanbieter seien bereits insolvent, einige Versorger stellten die Belieferung ein. Für Juni bis Oktober hätten Stromversorger Preiserhöhungen »in Richtung Verdoppelung« angekündigt.

MARTIN ROOS