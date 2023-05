Expressive Gesichter und spannende Mal-Stile

Kunst: Vernissage im Elsenfelder Bürgerzentrum eröffnet die 5. Kulturwoche - Sechs Künstler mit dabei - Bilder und Skulpturen

Elsenfeld 07.05.2023 - 13:32 Uhr 2 Min.

Ausstellungseröffnung der Kulturwoche im Bürgerzentrum Elsenfeld

Organisatorin Nicole Klug stellte die insgesamt sechs Künstler im Einzelnen vor und gab Hintergrundinformationen zu den ausgestellten Werken. Bewährt eindrucksvoll präsentierten die Elsenfelder Künstlerinnen Petra Balonier, Gundula Fleckenstein, Sylvia Kester ihre Malkunst auf unterschiedlich großen Leinwänden mit vielen verschiedenen Motiven und Maltechniken.

Petra Balonier malt neben ihrer großen Liebe zu Kunst und Kultur gerne Bilder in Acryl auf Leinwand, meist expressive Gesichter. Die gelernte Grafikerin hat diesmal acht Bilder im Format 50 mal 50 ausgewählt. Auf metallicfarbenen Hintergründen zeigt sie farbenfrohe Porträts von weiblichen Personen, die für sie eine wichtige Bedeutung haben. Zum Beispiel Modeikone Iris Apfel, die in diesem Jahr 102 Jahre alt wird oder die ein bisschen verrückte Modedesignerin Vivienne Westwood, die im vergangenen Jahr verstorben ist.

Fleckenstein und Kester gehen künstlerisch schon über 20 Jahre gemeinsame Wege und ergänzen sich gut in ihrer Arbeit. Beide stellen seit sieben Jahren ihre Werke auch in einer Dauerausstellung im Seehotel Niedernberg aus. Nach dem Motto: »Mach dir ein Bild!« bieten sie seit einigen Jahren sehr erfolgreich Mal-Events an. Dabei können auch völlig Ungeübte unter Anleitung teilnehmen und ihr Bild mit nach Hause nehmen. Gundula Fleckenstein zeigt in der Ausstellung Bilder, die auf einer Malreise im Piemont entstanden sind. Ihren eigenen Mal-Stil kombiniert sie mit der neu erlernten Schütt-Technik, bei der die Farbe direkt aus dem Behälter in größeren Mengen auf dem Bildträger verteilt wird, wodurch der Künstler weniger Kontrolle über das Ergebnis hat.

Neben verschiedenen Kursen begann Sylvia Kester vor über 20 Jahren zunächst mit Aquarellen, ging später in die Acrylmalerei über und hat ihre Technik autodidaktisch weiterentwickelt. Die im Bürgerzentrum ausgestellten Bilder mit Stieren sollen einfach »die Schönheit, Eleganz und Stärke dieser tollen Tiere wiedergeben«.

Aufwendige Technik

Zum zweiten Mal dabei ist die Künstlerin Sandra Wörner aus Eichelsbach. Sie hat sich spezialisiert auf Familien- und Tierporträts und präsentiert beeindruckende Zeichnungen. Mit ihrer zeitaufwendigen Technik bettet sie in unzähligen Schichten trockene Pigmente wie Graphit oder Holzkohle in Papier ein, um eine realistische Dreidimensionalität mit Tonabstufungen zu erreichen. Auf diese Weise ist sie in der Lage, »im Dunkeln zu sehen« und einem Bildhauer gleich die Figur aus dem Material entstehen zu lassen. Zusätzlich verwendet sie Sandpapier als Medium, um die Pigmente in das Papier einzubetten.

Als Gastkünstler bereichern die Niedernbergerin Monika Gerlach und Chris Nisius aus Ostermünchen die lokale Künstlerszene. Gerlach stellt ihre aus Rebstöcken gestaltete Skulpturen aus. Durch Zufall ist sie darauf gekommen. Als an einem Grillabend Weinstöcke verbrannt wurden, hat sie dran rum geschält und es kam ein tolles Material zum Vorschein. So entstanden verschmitzte Figuren, die auch »den Schalk im Nacken haben« (passend zum Rücker Schalk).

Der einzige männliche Künstler arbeitet mit den unterschiedlichsten Materialien, wie zum Beispiel Acrylfarben, Feuer, Stein, Stoff oder Metall und erschafft dabei Bilder und Skulpturen. Seine Kunstwerke auf Leinwand entstehen mit der Acrylfließtechnik, genannt Acrylic Pouring. Dabei werden verschiedene Acrylfarben miteinander vermischt und ohne Pinsel auf die Leinwand gebracht. Die Farben lässt man in verschiedene Richtungen und ineinander fließen. Die Vernissage wurde musikalisch umrahmt vom Jazz-Trio »Dinnertones« rund um Sebastian Tausch. Die Kunstwerke sind während der komplette Kulturtage im Bürgerzentrum zu sehen. Der Eintritt frei.

Christel Ney