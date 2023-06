Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Experimentell, ganzheitlich - und im besten Sinne anstößig

Kunst: Edeltraud Klements Atelier und ihr Skulpturengarten sind noch bis 26. Juni sonntags in Niedernberg zu sehen

Niedernberg 05.06.2023 - 13:48 Uhr 1 Min.

Für den experimentellen Teil der Ausstellung steht beispielsweise die Installation "Medusa".

Das beginnt im Garten, in dem ein "Jammerlappen" aus Wolle einlädt, an ihm weiter zu häkeln. Dass das ironisch, auch selbstironisch und kritisch gemeint ist, zeigen Installationen in den Kellerräumen, vor allem "Jammern auf hohem Niveau": Auf einem weißen Holztisch mit dem Etikett "Jammern auf hohem Niveau" steht ein Stuhl mit einem Kissen (das Jammern soll ja nicht zu unbequem sein!) - und zwei Tritthocker sorgen dafür, dass es vor dem Jammern keine unüberwindbaren Hindernisse gibt.

Kann man diese Installation als politisch-gesellschaftliche Aussage werten, strahlt der Raum daneben Experimentierfreude aus: Klement hat aus dem fermentierten Getränk Kombucha Pilze hergestellt - von sehr unterschiedlicher Farbe und unterschiedlicher Konsistenz. Dabei ging es ihr um die Struktur des Pilzes, um die Nähe zu Haut oder Leder.

Die weißen bis rosafarbenen Kristallstrukturen daneben sind aus einer hoch dosierten Zuckerlösung entstanden. Die kristalline Schönheit ist ein schöner Effekt - vor allem aber geht es darum, auf den hohen Zuckerverbrauch in westlichen Ländern aufmerksam zu machen.

Die größte Aufmerksamkeit fand am ersten Wochenende wohl die Installation "Medusa", die etwa Gedanken an ein Fallschirmgeschwader hervorruft. "Medusa", der Name der Gorgone aus der griechischen Mythologie, die mit ihren Augen und den Schlangenhaaren angeblich jeden zu Stein erstarren ließ, animiert, einen Bezug zu dieser Figur herzustellen, die dem Mythos nach durch Perseus mit der Tarnkappe im wahrsten Sinn ihren Kopf verlor.

Mal sehen, wie die Gespräche laufen. Sicher ist, dass Klement daran denkt, die rund 100 blau überdachten Schneebesen im Winter als Behausungen für Meisenknödel vorzusehen. Ist es ironisch, das als Nachhaltigkeit zu bezeichnen? Wer mit Installationen nichts anfangen kann und hofft, Klements keramische Arbeiten sehen zu können, kommt natürlich auch auf seine Kosten.

