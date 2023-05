Ex-Kriminalhauptkommissar Harald Wengerter berät Senioren bei bürokratischen Hürden

»Mei­ne Post wächst mir über den Kopf«, »ich bin ein­fach zu alt da­für und ver­ste­he das al­les nicht mehr«, »der gan­ze Pa­pier­krieg wird mit zu viel«. So geht es vie­len Se­nio­ren, weiß Ha­rald Wen­ger­ter. Der frühe­re stell­ver­t­re­ten­de Kri­po­chef und Ers­te Kri­mi­nal­haupt­kom­mis­sar der Kri­po Aschaf­fen­burg bie­tet des­halb ab Ju­ni in sei­nem Wohn­ort Sulz­bach in eh­renamt­li­cher Zu­sam­men­ar­beit mit der Ge­mein­de ei­ne auf­su­chen­de Se­nio­ren­be­ra­tung zu Fra­gen der Be­wäl­ti­gung büro­k­ra­ti­scher Hür­den an.