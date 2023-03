Ex-Hotel wird soziokultureller Treff in Breuberg

Der Blick in den Oden­wald rich­tet sich heu­te auf das frühe­re Ho­tel Ro­den­stei­ner im Zen­trum des Breu­ber­ger Stadt­teils Neu­stadt. Nach jah­re­lan­gen Vor­ar­bei­ten hat die Stadt den Bau­an­trag zur Um­ge­stal­tung in ei­ne so­zio­kul­tu­rel­le Be­geg­nungs­stät­te ein­ge­reicht. Der DRK-Kreis­ver­band hat eh­renamt­li­che Sprach­ver­mitt­ler aus­ge­bil­det und in Er­bach ist die neu ge­grün­de­te Oden­wald Gi­ga­bit Ge­sell­schaft mit ei­nem ei­ge­nen Büro ver­t­re­ten.