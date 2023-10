Jessica Büttner eröffnet Kochschule im Miltenberger Schwarzviertel

Vor rund fünf Jah­ren stand Jes­si­ca Bütt­ner (44) im Erd­ge­schoss des Hau­ses an der Mil­ten­ber­ger Haupt­stra­ße mit der Haus­num­mer 232, das da­mals im Roh­bau stand, und träum­te von ei­ner ei­ge­nen Koch­schu­le. Die­sen Traum hat sie nun ver­wir­k­licht: Dank ih­res Ver­mie­ters Tho­mas Pfen­ning, der das Haus kom­p­lett mo­der­ni­sier­te, konn­te sie ih­re Vi­si­on in die Tat um­set­zen. Am Wo­che­n­en­de stell­te sie die neu­en Rä­um­lich­kei­ten und ihr Kon­zept der "Jess' Kan­ti­ne" der Öf­f­ent­lich­keit vor.