Eschaus Bürgermeister Gerhard Rüth wird heute 60 Jahre alt

Geburtstag: Halbes Leben im Landratsamt gearbeitet

Eschau 15.09.2023 - 00:01 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gerhard Rüth. Foto: Martin Roos

Gerhard Rüth wurde am 15. September 1963 in Erlenbach geboren. Er wohnt im Ortsteil Hobbach und ist seit 1987 mit seiner Ehefrau Ludwina verheiratet. Zur Familie gehören zwei Kinder sowie eine Enkeltochter.

Studierter Verwaltungswirt

Nach der Schule erwarb Rüth 1981 die Fachhochschulreife. Von 1981 bis 1984 studierte er an der Hochschule für den Öffentlichen Dienst in Hof und schloss mit dem Abschluss Diplom-Verwaltungswirt (FH) ab. 1981 begann Rüths berufliche Laufbahn im Landratsamt, wo er unter anderem in der Leitung Sachgebiet Brand und im Katastrophenschutz tätig war. Anschließend war er Leiter des Büros von Landrat Roland Schwing sowie im Unternehmensbereich Personal und Organisation. Von 1993 bis 2014 war Rüth im Innovationsring des Deutschen Landkreistages und von 1997 bis 2020 im Innovationsring des Bayerischen Landkreistages tätig. Hier war er von 1997 bis 2014 Geschäftsführer. Seit 1. Mai 2020 ist Rüth Bürgermeister in Eschau.

Von Mai 2014 bis April 2020 war Rüth Mitglied im Gemeinderat Eschau. Von Mai 2014 bis April 2020 war er dort Zweiter Bürgermeister. Seit März 2020 ist er Mitglied im Kreistag. Er ist als Schriftführer Mitglied im Vorstand des Bayerischen Gemeindetages Kreisverband Miltenberg und vertritt die Interessen der Kommunen im Regionalen Planungsausschuss der Region Bayerischer Untermain. Weiterhin ist er stellvertretender Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Spessart Süd und seit 2022 stellvertretender Vorsitzender des Abwasserzweckverbandes AMME.

Ehrenamtlich aktiv

Auch im Ehrenamt ist Rüth aktiv. Seit 1975 ist er aktives Mitglied im Musikverein »Spessartklang« Hobbach, wo er Klarinette und Saxophon spielt. Von 1987 bis 1988 war er dort Beisitzer, von 1989 bis 2006 Kassier und von 2007 bis heute ist er Erster Vorsitzender. Seit 2007 arbeitet er in der Kirchenverwaltung Hobbach mit. Durch seine Mitgliedschaft ist er auch vielen Ortsvereinen verbunden.

Seine Arbeit als Bürgermeister macht Gerhard Rüth viel Spaß. Für die nächsten Jahre hat er noch einige Themen auf seiner Agenda stehen. Fast fertiggestellt ist seit seinem Amtsantritt bereits die Weiterführung und Neustrukturierung der Wasserversorgung und der Bau eines neuen Wasserwerks. Das Gewerbegebiet »Quelle« wurde erschlossen und damit Arbeitsplätze im Ort geschaffen. Derzeit werden Baugebiete für junge Familien geschaffen und ein neuer Kindergarten gebaut. Für den Wohnpark am Mühlbach steht der zweite Bauabschnitt an. Weiterhin möchte der Jubilar die innerörtliche Dorfentwicklung vorantreiben.

ro