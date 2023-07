Eschauer Sitzungssaal nimmt Form an

Eschau. Mit folgenden Themen hat sich der Eschauer Gemeinderat ebenfalls befasst.

Baumkataster: Die Mitgliedsgemeinden der Kommunalen Allianz SpessartKraft e.V. haben sich auf die Realisierung und Umsetzung des interkommunalen Projekts "Baumkataster" verständigt. Ein Baumkataster dient der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die Kommunen sind im Rahmen ihrer Verkehrssicherungspflichten und Unterhaltungspflichten angehalten, ihren Baumbestand und ihre im öffentlichem Raum stehenden Bäume regelmäßig zu kontrollieren und die Ergebnisse zu dokumentieren. Erfasst werden alle Bäume, die auf öffentlichem Grund oder öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen stehen und verkehrsrechtlich relevant sind. Die Firma Pro Baum Velte aus Sailauf hat mit Unterstützung des Bauhofes die Ersterfassung und Erstkontrolle des Baumbestandes durchgeführt und dabei einen Baumbestand von 334 kommunalen Bäumen dokumentiert. Der dokumentierte Baumbestand wurde in das gemeindliche GIS-System übertragen. Damit können zeitnah die notwendigen Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen und zukünftig regelmäßige Nachkontrollen durchgeführt werden.

B-Plan "Bruchwiesen" Hobbach: Der Gemeinderat beschloss auf Grund der Anträge der Firma Holzverpackungen Bachmann KG den Bebauungsplan "Gemeinde Bruchwiesen" Hobbach zu ändern. Peter Matthiesen vom Büro Planer FM GbR aus Aschaffenburg erläuterte die Pläne. Die Firma Holzverpackungen Bachmann KG Hobbach ist an ihrem Firmenstandort in den Arealen "Gemeinde Bruchwiesen" Hobbach und Gewerbegebiet "Am Dillhof" Hobbach auf Grund der extrem hohen Auftragslage bereits heute an ihrer Auslastungs- und Kapazitätsgrenze angelangt und beabsichtigt deshalb, zusätzliche Produktions- und Lagerflächen zu errichten. Sie will damit sowohl den Anforderungen des Marktes und des Wettbewerbs gerecht werden, um konkurrenzfähig bleiben zu können als auch bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Projekt "boden:ständig": Ende Juli fand im Gemeinschaftshaus Sommerau die Auftaktveranstaltung des Projektes "boden.ständig" statt. Die Veranstaltung stellt den Beginn des Projekts "boden:ständig" dar. Das beauftragte Planungsbüro Geo Team (Bayreuth) hatte die Grundzüge des Projekts, den geplanten Ablauf und die Chancen und Möglichkeiten der einzelnen Handlungsfelder vorgestellt. Nächste Schritte sind bis Dezember 2023 nach einer Flurbegehung und Kartierarbeiten mit gegenseitigem Kennenlernen die Erstellung eines Bestands- und Bewertungsplanes. Anschließend wird bis März 2024 ein Maßnahmenkonzept erstellt. Im Mai 2025 wird festgelegt, welche Maßnahmen sinnvoll und umsetzbar sind. Angeboten wird auch eine kostenfreie landwirtschaftliche Beratung. Die Dauer der Projekte "FlurNatur" und "boden:ständig" beträgt ein bis zwei Jahre. Nächstes Treffen ist Mitte September mit dem ersten "Boden-Stammtisch".

Parkanlage "Wildensteiner Straße": Die Firma Gerber Forst GmbH und Co. KG (Laufach) hat Anfang Juni eine Baumkontrolle in der Parkanlage "Wildensteiner Straße" durchgeführt. Dabei wurden Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit festgestellt. Es wurde an 21 Bäumen Totholz beseitigt. An zwei Bäumen wurden die Kronen gekürzt und vier Bäume wurden gefällt. Kosten 7.211,40 Euro.

Jugendsozialarbeit: Der Jugendhilfeausschuss hat den Bedarf an Jugendsozialarbeit (JaS) an der Grundschule der Valentin-Pfeifer-Volksschule in Höhe von 19,50 Stunden/Woche anerkannt. Eschau trägt 50 Prozent der Brutto-Personalkosten sowie 50 Prozent der Personalsachkosten. Die Staatliche Förderung beträgt 8.410 Euro pro Jahr. Auch das Projekt "WIM - Wir musizieren" läuft im folgenden Schuljahr 2023/2024 an der Schule weiter.

Verlängerung Betriebserlaubnis:

Die Fachaufsicht Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, hat Ende Juni die Kindertageseinrichtung Eschau und die Gebäude und Räumlichkeiten der Kindertageseinrichtung Eschau mit Krippe, Kindergarten und Hort besichtigt. Das Landratsamt hat die Betriebserlaubnis bis zum 31. August 2024 verlängert.

Größerer Sandkasten: Die Kindertageseinrichtung Sommerau erhält für die Krippe einen größeren Sandkasten. Die Verwaltung veranlasst die Ausführung der Arbeiten, die in den Sommerferien ausgeführt werden.

Ferienspiele: Für die Ferienspiele (31. Juli bis 8. September) wurden von der Jugendbeauftragten Katja Schreck und der Verwaltung wieder ein buntes und umfangreiches Programm zusammengestellt. Die Ausgabe der Ferienpässe beginnt am 20. Juli an den bekannten Ausgabestellen. ro