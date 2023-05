Eschauer Rat verabschiedet Haushalt 2023 einstimmig

Ein­stim­mig hat der Ge­mein­de­rat in der Sit­zung am Mon­tag in der El­sa­va­hal­le den Haus­halt 2023 be­sch­los­sen. Bür­ger­meis­ter Ger­hard Rüth (CSU) be­ton­te, der Haus­halt wei­se mit ei­nem Vo­lu­men von 21,4 Mil­lio­nen Eu­ro ein ge­wal­ti­ges Vo­lu­men auf. Zahl­rei­che Bau­pro­jek­te wür­den rea­li­siert und man müs­se da­bei mit den ho­hen Kos­ten kämp­fen. Beim Bau­en hie­ße aber am fal­schen En­de spa­ren. Die Rä­te hät­ten den Mut be­wie­sen, Bau­vor­ha­ben nicht zu ver­schie­ben.