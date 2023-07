Eschau nimmt teil am Netzwerk »DieKlima 10«

Eschau. Mit folgenden Themen hat sich der Gemeinderat Eschau in seiner Sitzung am Montag ebenfalls befasst.

Asylbewerber: Das Landratsamt hat mitgeteilt, dass in die Asylbewerberunterkunft in der Elsavastraße 94 zwei Familien mit insgesamt acht Personen und in das Gebäude in der Graf-Rieneck-Straße 1 fünf Männer neu einziehen werden. Eine Familie wurde abgeschoben. Die Staatsangehörigkeit aller neuen Personen ist afghanisch.

Windpark Wörth: Gegen die Änderung des Flächennutzungsplans Windpark Wörth hat Eschau keine Anregungen oder Bedenken. Der Stadtrat der Stadt Wörth hatte die Änderung des Flächennutzungsplanes zur Ausweisung einer "Vorrangfläche Windpark Wörth" beschlossen. Auf der Vorrangfläche Windpark sind fünf potenzielle Standorte für Windenergieanlagen geplant. Die geplanten Windenergieanlagen zwischen Eschau und Mönchberg sowie zwischen Sommerau und Eichelsbach sind teilweise bis vollständig sichtbar. Optische Beeinträchtigungen innerhalb der bestehenden Wohnbebauungen bestehen nicht.

REW-Beitritt: Zur Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien in der Region Aschaffenburg-Miltenberg ist Eschau der REW-Untermain GmbH (Regionales Energiewerk Untermain) beigetreten. In der Gemeinderatssitzung am Montag in der Elsavahalle gab der Gemeinderat einstimmig grünes Licht dafür. Gründungsgeschäftsführer Dieter Gerlach, ehemaliger Geschäftsführer und Werkleiter der Stadtwerke Aschaffenburg und mittlerweile im Ruhestand, erläuterte die Aufgaben des REW, die Rahmenbedingungen und die Regionale Zusammenarbeit erneuerbarer Energien. Aufgabe der REW ist es, den Ausbau erneuerbarer Energien in der Region voranzutreiben und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Durch den Beitritt kann der Eschau seine Standortpotenziale in den Ausbau erneuerbarer Energien einbringen und gleichzeitig von den Erfahrungen und Ressourcen der anderen Gesellschafter profitieren. ro