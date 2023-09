Eschau Kerbmarkt gut besucht

Eschau 11.09.2023 - 18:17 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bei schönstem Sonnenschein fand am Sonntag der Eschauer Kerbmarkt statt. Während am Marktplatz die Kerb gesucht wurde nutzten auch viele Familien den Tag um über den Markt zu schlendern.

Am Mittag hatte Bürgermeister Gerhard Rüth den Markt unter den Klängen vom Musik- und Fanfarenzug Eschau eröffnet. In der Wildensteiner Straße spielten der Musikverein Spessartklang Hobbach und der Bläserchor Sommerau. Im historischen Rathaus war aus Anlass der Kerb die Ausstellung »The last Swiss Holocaust Survivors« zu besichtigen. Es gab Kinderaktionen wie Schminktisch, Hüpfburg, Spielgeräte, Malen, Basteln, Luftballonmodellage und Magic Michael. Flüchtlinge aus Afghanistan boten Essen an. In der Elsavahalle fand die Ferienspielverlosung statt. Am Abend klang die Kerb am Marktplatz mit Livemusik der Band Philipp & Friends aus.

/Foto:

ro Martin Roos