Eschau investiert kräftig – aber mit Haushaltsdisziplin

Etat soll am Montag verabschiedet werden

Eschau 21.05.2023 - 14:33 Uhr 2 Min.

Der Kita-Neubau mit 136 Betreuungsplätzen ist mit Kosten von rund acht Millionen Euro das derzeit größte Projekt des Marktes Eschau.

»Es gilt absolute Haushaltsdisziplin«, macht der Kämmerer vorab auf Nachfrage klar. Alle müssten sich stringent an die Kostenschätzungen sowie an die Haushaltsansätze halten und eventuelle Kostensteigerungen auf den Prüfstand stellen. Investiert werde vor allem in die Infrastruktur, um die Gemeinde als Wohn- und Arbeitsstandort nachhaltig weiterzuentwickeln und attraktiver zu gestalten. Den größten Investitionsbrocken müssen die Eschauer beim Neubau der Kindertageseinrichtung Eschau mit insgesamt 136 Kinderbetreuungsplätzen stemmen: Hier schlagen Gesamtkosten in Höhe von acht Millionen Euro zu Buche.

Geld für Spielplätze

Nach Günthers Auffassung sind die geplanten Investitionen alle realisierbar. Es müsse aber gerade in den Jahren mit hohen Investitionen im Baubereich verstärkt darauf geachtet werden, dass gemäß Bauzeitenplan Zuwendungen abgerufen werden, um neben den eingeplanten Haushaltsmitteln auch die tatsächliche dauerhafte Liquidität im laufenden Haushaltsjahr zu gewährleisten. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfo?rderungen seien im laufenden Haushaltsjahr nicht vorgesehen.

Umgesetzt werden soll heuer das Spielplatzentwicklungskonzept. Bereits 2021 hatte der Gemeinderat das Konzept gebilligt und verabschiedet. Realisiert und umgesetzt sollen heuer die Projekte Kronengarten und Sinnesgarten. Das Projekt »Am Sportplatz« in Sommerau wird in den Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 verbindlich aufgenommen. Zusätzlich werden für den Spielplatz am Kreuzbuckel in Sommerau sowie für den Spielplatz am Gemeinschaftshaus Sommerau Mittel im Jahr 2023 neue Spielgeräte gekauft. Ein weiteres Projekt der Gemeinde ist der Jugendtreff im Gemeinschaftshaus Sommerau. Außerdem soll der bereits begonnene Rathausanbau mit dem Neubau des Sitzungssaals im Jahr 2023 abgeschlossen werden.

Wasserleitung in Wildensee

Ebenfalls in diesem Jahr abgeschlossen werden sollen auch die bereits laufenden Erschließungsmaßnahmen des Baugebiets Wildensteiner Straße Ost. Mit der Sanierung des Eschauer Hauses für Begegnung und Regionale Entwicklung (Ehre) wurde heuer bereits begonnen. Die Maßnahme soll 2024 beendet werden (Gesamtkosten rund 1,8 Millionen Euro, davon 1,6 Millionen Euro Förderung). Für die Neustrukturierung der Wasserversorgung werden in diesem Jahr abschließend Mittel in Höhe von 510.000 Euro bereitgestellt. Neu gebaut und vergrößert werden soll die Hauptwasserleitung nach Hofwildensee. Geplant sind auch Arbeiten am Mischwasserkanal. Die Neugestaltung des Friedhofs Hobbach soll in zwei baulich und zeitlich getrennten Abschnitten erfolgen.

Der Eschauer Kämmerer weist abschließend darauf hin, dass die Gemeinde in den kommenden Jahren investiv im Bereich Feuerwehren und bei der Ganztagsbetreuung Grundschule baulich sowie beim Katastrophenschutz tätig werden muss.

Martin Roos

Zahlen und Fakten: Eschauer Haushalt 2023 Das Gesamtvolumen des Haushalts für das Haushaltsjahr 2023 beträgt in den Einnahmen und Ausgaben insgesamt 21,4 Millionen Euro (Verwaltungshaushalt 9,2 Millionen Euro, Vermögenshaushalt 12,2 Millionen Euro). Der Haushalt übertrifft damit vom Gesamtvolumen her erneut das Niveau der Vorjahre und erreicht somit einen Höchststand. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt beträgt 710.537 Euro, die freie Finanzspanne 168.705 Euro. Für das Haushaltsjahr 2023 sind keine Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfo?rderungsmaßnahmen vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. Die Gesamthöhe der aktuell laufenden Kredite beträgt zum 31. Dezember 2023 insgesamt 7,1 Millionen Euro, die Pro-Kopf-Verschuldung 1844 Euro pro Einwohner. Sie liegt damit deutlich über dem Durchschnitt vergleichbarer bayerischer Kommunen (599 Euro pro Einwohner). Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B (310 Prozent) sowie die Gewerbesteuer (320 Prozent) bleiben unverändert.