Es läuft rund auf der Miltenberger Mess'

Die Holzzelthalle, die jetzt zum zweiten Mal steht, war an den ersten drei Tagen proppenvoll mit zufriedenen Besuchern und das Bier floß auch zügig durch deren durstige Kehlen. Noch bis Sonntag, 3. September, herrscht am Mainufer der Ausnahmezustand.

Die Erwartungshaltung der Gäste war heuer noch größer als im vergangenen Jahr. Aber nach den ersten drei Tagen ist klar: der Neustart der Michaelismesse ist gelungen. Es gab kein Chaos, keine massiven Beschwerden, keine besonderen Vorkommnisse. Am Freitagabend und Samstagabend war das komplette Zeltareal ein einziges Meer aus Menschen - unten im Erdgeschoss, oben links, oben rechts, oben Mitte - alles voll mit gut gelaunten und durstigen Partygängern. Auch in den Außenboxen, im Biergarten und in der Bar genossen dicht gedrängt tausende Menschen die Messe, das Bier oder den Ausblick. Das warme Wetter bescherte dem Wirt etliche volle Krüge.

Professionelle Kellner

Die gut aufgestellte Personalsituation mit genügend professionellen Kellern sorgte gleich zu Beginn für Entspannung. Das bewährte Helferteam hinter den Theken ist fast das gleiche wie vom Vorjahr, somit sind diese eingespielt und mittlerweile schon routiniert. Auch Küchenchef Manuel Höfel hat gute Erfahrungswerte aus dem Jahr 2022 und ist mit seinem Team bestens präpariert. Alle arbeiten wie Zahnrädchen in einem Uhrwerk.

Neu im Zelt sind mehrere Bedienungsgänge, die extra für die Servicekräfte geschaffen werden. Die müssen sich bei den Gästen aber noch etwas mehr durchsetzen.

Die Eingangssituation ist auch etwas anders als im Vorjahr. Diejenigen, die reserviert haben, erhalten Bändchen und kommen schneller und einfacher durch einen separaten Eingang ins Festzelt. Die spontanen Gäste stehen direkt nebenan. An den Abenden bildeten sich zwar gelegentlich Schlangen. Aber sobald Plätze frei wurden, kamen Platzanweiser und führten die Gäste dorthin.

Kleinere Korrekturen im Festzeltablauf und minimale technische Hürden gibt es noch, aber das sei schnell auszumerzen, ist sich Festwirt Hofmann sicher. Bereits beim flotten Bieranstich mit Bürgermeister Bernd Kahlert, dem Brauhaus Faust, der Festwirtsfamilie und der aktuellen Bierkönigin Mona Sommer war der Grundstein für zehn Tage Messespaß gelegt.

Liveblog zum Nachlesen

Anja Keilbach

Messesplitter

Unsere Messesplitter beinhalten kleine Geschichten am Rande, aus dem Hintergrund oder von der Seitenlinie:

Normalerweise sitzen die Kapellen oder Bands nach dem Spielen rechts unterhalb der Bühne, um zu essen und zu trinken. An diesem Samstag haben aber ein paar jugendliche Schluris das »Für Musiker reserviert«-Schild abgerissen und sich einfach an den Tisch gesetzt. Sie waren auch nicht mehr wegzubekommen. Kurzerhand holte Festwirt Hofmann zwei Garnituren und stellte sie draußen vor dem Zelt auf. Die Musiker verzehrten dann also bei noch angenehmen Temperaturen ihre Hendl und Haxen draußen an der frischen Luft. Einige fanden das gar nicht so schlecht.



Klaus Hofmann, der Bruder des Festwirts, rettete die Messereporterin im Dauereinsatz vor dem Verhungern. Nur Platz gab es keinen mehr, sie musste zum Verzehr ihres Hähnchens mit Pommes in die stockfinstere Besenkammer ausweichen. Die Reinigungskraft borgte ihr ihren Plastikstuhl. War kein Problem, zwischen Desinfektionsmittel und Klopapierrollen zu essen – Haupt-sache sitzen. Statt Ketchup flutschte in der Dunkelheit allerdings süßer Senf aus den Portionsbeuteln. Der Hunger trieb's rein – doch das Verlangen war größer: Die Blicke der Gäste, als sie die Reporterin mit einem Nachschlagteller Ketchup wieder in in ihrer Besenkammer verschwinden sahen, waren unbezahlbar. anke