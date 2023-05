»Es läuft richtig rund« im Jugentreff Miltenberg

Leiterin Frankenberger berichtet im Stadtrat - Viel Platz am neuen Standort für Kreativität, Musik und Veranstaltungen

Miltenberg 26.05.2023 - 12:22 Uhr 1 Min.

Sie ging zunächst auf den Start im Oktober 2021 ein, als es noch strenge Corona-Vorschriften gab, der Standort noch neu war. Seit Oktober vergangenen Jahres gehe es aber »steil bergauf«, so Frankenberger, die sich begeistert über das Platzangebot mit Kreativraum, Bandraum, Zockerzentrum und dem Veranstaltungssaal zeigte.

Derzeit teilen sich drei pädagogische Fachkräfte die 1,5 Stellen. Zwischen 300 und 400 Besuchende erscheinen pro Monat, was einem täglichen Durchschnitt von 19 Jugendlichen entspricht, die aus allen Schularten kommen, so Frankenberger auf Nachfrage. Die Angebote richten sich darnach »worauf die Kids Lust haben«, so Frankenberger und das sei kochen, backen, basteln und kleine Ausflüge machen. Besonders hilfreich waren zwei Praktikantinnen, die einmal pro Woche ein Angebot planten und ausführten.

Im Rückblick erinnerte sie an eine Kunstausstellung, ein Angebot am Buß- und Bettag für ukrainische Kids und die Weihnachtswerkstatt der Jugendlichen auf dem Weihnachtsmarkt. Die Zusammenarbeit mit »Brücke e.V.« wurde lobend erwähnt, hier konnten inzwischen acht Jugendliche ihre Sozialstunden ableisten.

Es steht in diesem Jahr eine Fahrt nach Tripsdrill auf dem Programm, im November soll an die Reichspogromnacht erinnert werden. Zusätzlich sollen in diesem Jahr auch wieder kulturelle Veranstaltungen und Ausflüge angeboten werden. Die Kooperation mit dem Jugendtreff Kleinheubach sei ein Plus, so Frankenberger, die natürlich den Jugendtreff auch bei den Angeboten des Ferienpasses einbringt.

Auf Nachfrage aus dem Stadtrat betonte Franziska Frankenberger, dass auch der Außenbereich genutzt werde. Wer für die Kosten der Fahrten aufkomme, war eine weitere Frage. Hier sei die kommunale Jugendarbeit des Landratsamts bei Finanzierung beteiligt, so die Auskunft Frankenbergers. Ob es Beschwerden aus der Monbrunner Siedlung wegen Lärm gebe, wurde nachgefragt. Nein, denn viele Jugendliche kommen von dort, so Frankenberger mit einem Augenzwinkern.

Bürgermeister Bernd Kahlert bedankte sich für die hervorragende Arbeit, mit der »die Kinder von der Straße geholt werden.«

Annegret Schmitz