100 Jahre St. Laurentius in Sommerau – Auch kritische Worte beim Festgottesdienst

Kirchenjubiläum

Eschau 09.05.2023 - 11:39 Uhr 3 Min.

Pfarrer Franz Leipold, der ehemalige Domkapitular Jürgen Lenssen und Altpfarrer Otto Halk zelebrierten den Gottesdienst gemeinsam mit elf Ministrantinnen und Ministranten. Fotos: Heinz Linduschka Nach dem Festgottesdienst gab es eine Kirchenparade mit Bläserchor und Ortsvereinen vom »Spessartdom« zum Gemeinschaftshaus.

Den Gottesdienst feierten Pfarrer Franz Leipold, der ehemalige Domkapitular des Bistums Würzburg, Jürgen Lenssen, sowie Altpfarrer Otto Halk. Mit seinen 43 Amtsjahren prägte Halk die Geschichte der Kirche und deren Aussehen wesentlich mit.

Was im Altarraum die drei Zelebranten und die elf Ministrantinnen und Ministranten und was auf der Empore der Kolping-Singkreis (begleitet mit Gitarren, Geige und Orgel) und der Bläserchor Sommerau boten, trug zum harmonischen, fast familiären Gesamtbild und der spürbar guten Stimmung der Gläubigen bei.

Anteil daran hatte auch Pfarrer Leipold, der seit fünf Jahren Sommerau neben Mönchberg, Schmachtenberg und Röllbach betreut, mit seiner offenen, zugewandten Art: »Ich erkläre Sie alle zu geladenen Gästen«, sagte er zu den Besuchern in der gut besetzten Kirche. Spürbar gut kam am Ende sein herzlicher Dank an alle Helfer - mit der Vorsitzenden des Pfarrgemeinderats Sigrid Scheidler an der Spitze - an. Diese hatten das rundum gelungene Festprogramm erst möglich gemacht.

Kritische Töne schlug Lenssen in seiner Predigt an: Harmonie und Zufriedenheit, die das Klima vor Ort prägten, seien in der Amtskirche seit langem nicht mehr selbstverständlich. Seine zentrale Kritik an der Bistumsleitung lautete: »Vom apostolischen Dienst kein Wort!« Lenssen, mehr als zwei Jahrzehnte Direktor der Stiftung Kunstsammlung der Diözese Würzburg und vier Jahre Präsident der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst, sagte, die Rangfolge der wichtigsten Themen der Amtskirche sei heute: »1. Finanzen, 2. Strukturen, 3. Missbrauch.« Dies sei für ihn nicht hinnehmbar. Ihn störe auch eine Aussage des Bischofs, der davon gesprochen hatte, »die Kirche, nicht die Kirchen« zu erhalten.

Er und Leipold hielten dem mit Blick auf den Spessartdom die Bedeutung entgegen, die auch heute eine Kirche als Heimat der Menschen habe - so auch eine der vorgetragenen Fürbitten. »Die Kirche ist keine Bank«, sagte Lenssen in kritischer Abgrenzung gegen aktuelle Strömungen. Er urteilte: »Diese Einstellung ist auch Ursache vieler Kirchenaustritte.« Die Klage, dass man den apostolischen Dienst nicht unter die wichtigsten Aufgaben einordnet, bekam er oft zu hören: »Ich kenne viele, die gerade des Glaubens willen der Kirche den Rücken zugewandt haben.«

Nach dem Gottesdienst folgte die Kirchenparade mit Bläserchor und Ortsvereinen zum Gemeinschaftshaus. Dort gab es nach den Grußworten einen Frühschoppen, umrahmt vom Bläserchor Sommerau. Einfühlsame Grußworte fanden sich schon im Programmheft zum 100-jährigen Jubiläum.

Bindung größer als Konfessionsstreitigkeiten

Die evangelische Pfarrerin Eschaus, Romina Englert, schlüpfte in die Rolle ihrer Epiphaniaskirche und versicherte den Katholiken: »Was uns verbindet, ist viel größer als alle Konfessionsstreitigkeiten«. Bürgermeister Gerhard Rüth dankte allen, die sich in der Kirche engagieren. Diese habe »eine wichtige Funktion«, sei »moralische Institution« und »Sinnstifterin«. Er lobte die »enge ökumenische Verbindung« zwischen den Konfessionen.

Otto Halk, Altpfarrer und treibende Kraft bei der Sanierung 2013, dem Rüth auch namentlich gedankt hatte, sagte allen, die ihren Anteil am gelungenen Werk haben und sich in der Kirchengemeinde engagieren, »ein herzliches Vergelt's Gott!« Er hat in seinen 43 Amtsjahren sicher erfahren, wovon der aktuelle Pfarrer Leipold schwärmte: die »mystische und geheimnisvolle Ausstrahlung dieser Kirche« und ihre »Faszination«. Leipold bekannte: »Mein Herz schlägt auch in diesem Gotteshaus - und es ist eine Freude, hier wirken zu können.«

Das Jubiläumsjahr endet am Samstag, 2. Dezember, um 19 Uhr mit einem Adventskonzert im Spessartdom. Davor werden im Juni Kirchenführungen - auch speziell für Kinder - angeboten und am Samstag, 26. August, eine Kirchenrallye für Kinder und Jugendliche. Am Sonntag, 16. Juli, steigt um 18.30 Uhr in St. Laurentius ein großes Konzert mit dem Trio »Saite Eins« und dem HeartChor Kettenrod.

HEINZ LINDUSCHKA

Zahlen und Fakten: Kirchenhistorie Sommerau Um 1330: Gründung der Pfarrei durch die Herren von Fechenbach, bis 1803 gehört Sommerau zum Fürstbistum Mainz, ab 1814 zum Königreich Bayern. 1910: Unter Pfarrer Nikolaus Schnell (1906 bis 1920) wird ein Neubau beschlossen. 1911: Beginn der Planung durch den Architekten Ludwig Becker aus Mainz. Der Kostenvoranschlag beläuft sich damals auf 82.000 Mark. 1912: Die Bauarbeiten beginnen, müssen aber wegen des Ersten Weltkriegs unterbrochen werden. Die Ausführung obliegt dem Maurermeister August Schnall aus Obernburg (1872 bis 1973), der in der Region viele bedeutende Bauten errichtete. Eine Großspende für den Bau kam vom Zuckerfabrikanten Valentin Pfeifer (1837 bis 1909) aus Köln und dessen Geschwistern. Pfeifer ist Ehrenbürger von Sommerau. 1920: Die Kirche wird nach acht Jahren fertiggestellt. 1923: Einweihung am 6. Mai durch den Bamberger Weihbischof Adam Stenger. Pfarrer war damals Raphael Hahn (bis 1924). 1951/52: Bei der ersten Renovierung unter Pfarrer Josef Ball werden unter anderem fünf neue Fenster und neue Glocken eingebaut. 1962: Einbau der Ölheizung. 1968: Erweiterung der Sakristei. 1980: Bischof Paul-Werner Scheele weiht im Mai den neuen Altar. Der Altarraum war nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil neu gestaltet worden. Pfarrer war damals Otto Halk (ab 1974 Kaplan und von 1977 bis 2018 Pfarrer). 1992: Sanierung des Kirchturms. 2005: Sanierung des Kirchendachs. 2013: Der Innenraum wurde unter Pfarrer Halk saniert und umgestaltet. Der Altarraum wurde vergrößert, Altäre und Figuren restauriert, das Chorgestühl erneuert und die Kommunionbänke umgesetzt. Zudem gab es neue Kirchenbänke und einen Sandsteinbodenbelag; die Orgel wurde instandgesetzt sowie die Ton- und Lichtanlage erneuert. Der Glaswindfang wurde eingebaut und die Außentreppe links saniert. Am 10. November des Jahres erfolgte dann die Weihe durch Weihbischof Helmut Bauer. Erwähnenswert: Bei dieser Renovierung wurden der Kostenrahmen von 540.000 Euro und der Zeitplan eingehalten. Der Eigenanteil der Kirchengemeinde betrug damals mehr als 80.000 Euro. Dieser Betrag wurde im größten Teil mit Spenden abgedeckt. Dazu kamen noch viele Stunden Eigenarbeit durch die freiwilligen Helfer. ()