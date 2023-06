Iny Lorentz in Stadtprozelten: Bestseller-Duo spricht über neue Projekte, historische Berater und Emanzipation

»Es hat immer selbstbewusste Frauen gegeben«

Stadtprozelten 28.06.2023 - 12:27 Uhr 5 Min.

Das Autorenduo Iny Lorentz ist am Freitag, 30. Juni, in Stadtprozelten zu Gast.

Sie halten ihre Lesung in Stadtprozelten, dessen historische Henneburg sicher zu manchem Ihrer Bücher passen würde. Warum haben Sie sich diesen Ort ausgesucht?

Wohlrath: Wir suchen uns die Orte, an denen wir Lesungen abhalten, nicht selbst aus. Büchereien und Buchhandlungen stellen Anfragen an den Verlag. Wir prüfen dann Zeit und Ort der Lesung und überlegen, ob es überhaupt möglich ist. Handelt es sich um einen Termin, an dem wir beschäftigt sind, bleibt leider nur die Absage oder der Vorschlag, ein Jahr später zu kommen. Was die Lesung in Stadtprozelten betrifft, so haben wir sofort zugesagt. Sie ließ sich gut mit der Lesung in Burg Stargard verbinden, da wir dort ein paar Tage bleiben und recherchieren wollten.

Sicher haben Sie schon vor einem größeren Publikum Lesungen veranstaltet. Warum ist es Ihnen wichtig, auch im kleineren Rahmen zu lesen?

Klocke: Wir haben schon vor 14 Leuten gelesen und auch schon vor mehreren hundert. Für uns ist es wichtig, dass wir jedes Mal unser Bestes geben. Die Menschen kommen, um uns zu erleben, und wir dürfen sie nicht enttäuschen. Der kleinere Rahmen bietet einen engeren Kontakt zu unserer Leserschaft. Wir kommen leichter mit unseren Fans ins Gespräch - und die Atmosphäre ist familiärer. Aber auch Lesungen mit einer großen Anzahl von Leuten haben ihre Reize. Gleichgültig wo und vor wie vielen wir lesen: Alle, die uns gehört haben, sollen mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Sie sollen sagen: »Dieser Abend hat sich für uns gelohnt.«

Woher nehmen Sie eigentlich Ihre Ideen und worauf legen Sie Wert, wenn Sie sich Geschichten ausdenken?

Klocke: Neue Ideen fliegen uns auf vielfältige Weise zu. Oft reicht ein Zeitungsartikel oder ein Beitrag in einem Sachbuch oder einer Zeitschrift. Wir standen auch schon in Museen und plötzlich war beim Anblick eines Ausstellungsstückes eine Idee da. Nur besteht ein Roman nicht nur aus einer Idee, sondern die Grundidee muss durch Informationen unterfüttert und ausgebaut werden. Vor allem aber - und das ist das Wichtigste - muss die Idee in die Zeit passen, in der sie handeln soll. Manchmal haben wir die Idee und müssen die richtige Epoche dafür suchen. Es war auch schon so, dass wir zwar eine Epoche hatten, über die wir gerne schreiben wollen, aber noch eine passende Idee dafür gebraucht haben. Das war etwa bei »Die Wanderhure« der Fall, bei der wir zeigen wollten, wie sich eine saturierte und bigotte Stadt durch das Konzil in eine Lasterhöhle verwandelt hat. Was die Auswahl der Geschichten betrifft: Wir müssen sie so umsetzen, dass sie in den geschichtlichen Rahmen passen. Das heißt, unsere Protagonisten müssen die Realität ihrer Zeit und Umgebung am eigenen Leib erfahren - also die Schwierigkeiten, die diese Zeit mit sich bringt. Vor allem aber sollen die Geschichten unseren Fans eine spannende Unterhaltung bieten.

Wie gehen Sie mit der Verantwortung um, historische Fakten korrekt darzustellen und gleichzeitig eine fesselnde Handlung zu erschaffen?

Wohlrath: Wenn wir einen Roman schreiben, dürfen die historischen Tatsachen nicht verändert werden. Der Roman muss in den entsprechenden Hintergrund eingebettet werden. Die fiktiven Protagonisten nehmen an den historischen Abläufen teil und dürfen darin handeln. Das geschieht mit Rücksicht auf feststehende Tatsachen. Der Roman hat das Schicksal der Hauptpersonen als Thema - und das muss so geschrieben werden, dass unsere Leserinnen und Leser daran teilhaben.

Haben Sie historische Berater?

Wohlrath: Wir interessieren uns seit frühester Jugend für Geschichte. Ich hatte zehn Jahre lang Zugang zu einer Bibliothek mit Sachbüchern und Romanen zu historischen und religiösen Themen. Ich liebe es, Sachbücher über historische Themen zu lesen. Iny geht es genauso. Dazu besitzen wir über 6000 Sachbücher - meist zu historischen Themen. Wir kaufen zu jedem geplanten Roman neue Bücher, am liebsten an den Orten der zukünftigen Handlung. Außerdem lassen wir uns in Museen bei Einzelführungen von Fachleuten für die entsprechende Kultur oder Epoche beraten. Auf deren Rat hin besorgen wir uns Recherchematerial, um unser Wissen zu vertiefen.

Klocke: Bei der Recherche für »Die Widerspenstige« hat Urszula Pawlik unsere Reise durch Polen geplant und uns mit Historikern und Fachleuten in verschiedenen Museen zusammengebracht. Alfred Meschnigg hat die Planung unserer Recherchereisen für »Der Fluch der Rose« und »Das Mädchen von Agunt« übernommen. Beide spielen in Österreich. Meschnigg hat Kontakte zu Archäologen und Fachleuten in Museen hergestellt. Wir schreiben Romane über verschiedene Epochen - derzeit von 150 nach Christus bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Daher wäre eine Beschränkung auf wenige Berater nicht sinnvoll.

Kritiker werfen Ihnen vor, dass Ihre weiblichen Hauptfiguren oft als moderne Frauen in historischen Settings erscheinen und dadurch die Authentizität Ihrer Geschichten beeinträchtigen. Wie gehen Sie mit solchen Vorwürfen um?

Klocke: Es hat zu allen Zeiten selbstbewusste Frauen gegeben. Sie haben Reiche regiert, Handelshäuser geführt, Güter verwaltet - und das mit großem Erfolg. Das hätten sie nie geschafft, wenn sie nicht ebenso entschlossen gehandelt hätten wie die Männer ihrer Zeit. Um sich durchzusetzen, mussten sie sogar besser sein als die meisten Männer. Oft haben sie die von ihren männlichen Vorgängern in Schieflage gebrachten Länder, Handelshäuser, Herrschaften und Landgüter wieder aufgerichtet und saturiert an ihre Nachfolger übergeben.

Wohlrath: Wir könnten etliche Frauen aufführen, etwa Frauen der Fugger in Augsburg und der Thurn und Taxis in Regensburg oder Laskarina Bouboulina, eine Frau in Griechenland während des Freiheitskampfes, die der russische Zar wegen ihrer Tapferkeit zum Admiral ernannt hat. Frauen, die als Matrosen bei der Schlacht bei Trafalgar gekämpft haben. Oder ein Leutnant im amerikanischen Bürgerkrieg, der nach seinem Tod geehrt werden sollte - und sich als Frau entpuppte. Wir könnten stundenlang darüber reden.

In Ihrer Romanreihe «Die Perlenprinzessin" greifen sie Themen wie Expansion, Mission und Kannibalismus im Setting des späten 18. und 19. Jahrhunderts auf. Diese Themen sind ja momentan etwas umstritten, viele Autoren versuchen, sie zu meiden. Man könnte sagen, dass Sie damit ein Minenfeld betreten. Warum?

Klocke: Wir sind der Ansicht, dass sich Probleme nicht dadurch lösen lassen, indem man ihnen aus dem Weg geht oder sie ignoriert. Man muss sich der Vergangenheit und auch den als unangenehm empfundenen Themen stellen, um sich ihrer bewusst zu sein. Nur dann kann man verhindern, dass schlimme Dinge erneut geschehen. Wer hier den Kopf in den Sand steckt, bekommt höchstens Sand in die Ohren, löst damit aber kein einziges Problem.

Wohlrath: Es ist uns wichtig, den Kampf von Frauen um ihre Selbstbehauptung aufzuzeigen. Ebenso den Untergang alter Kulturen durch Völker der sogenannten »zivilisierten Welt« und die selbstgerechte Überheblichkeit von Menschen und Gruppen, die sich im Besitz der einzig richtigen Wahrheit wähnten. Wer die Geschichte negiert, kann nichts aus ihr lernen.

Wird es einen nächsten Teil geben und welche weiteren Projekte verfolgen Sie momentan?

Klocke: Im Augenblick ist kein weiterer Band der »Perlenprinzessin« geplant. Dafür müssten wir eine lange Reise machen und ob wir das schaffen, muss die Zukunft zeigen. Derzeit beschäftigen wir uns mit Themen im näheren Umkreis. Anfang September erscheint der Roman »Die junge Wanderhure«. Er behandelt die in der »Original-Wanderhure« nicht thematisierten Jahre, in denen Marie als Wanderhure durch die Lande ziehen musste. Im März und Juni 2024 erscheinen die ersten beiden Bände einer neuen Trilogie, die ihren Anfang im Herzogtum Sachsen-Meiningen hat und die napoleonische Zeit umfasst. Natürlich arbeiten wir an weiteren Projekten. Die sind allerdings noch nicht spruchreif. Eines aber können wir sagen: Unsere Leserschaft kann sich noch auf eine ganze Reihe spannender Romane freuen. So schnell gehen uns die Ideen nicht aus.

Info: Lesung mit Iny Lorentz am Freitag, 30. Juni, um 19.30 Uhr im Steinbruch hinter der Alten Volksschule in Stadtprozelten. Einlass bereits ab 19 Uhr.

