Es darf gefeiert, gelauscht und getanzt werden

Höhepunkt des Apfelblütenfests in Höchst ist der Umzug, bei dem die Apfelblütenkönigin nicht fehlen darf.

In Feierlaune: Die Gemeinde Höchst feiert in diesem Jahr ihr 70. Apfelblütenfest. Vier Tage lang, von Freitag bis Montag, 12. bis 15. Mai, dauert das größte Volksfest der Gemeinde im nördlichen Odenwald, zu dem auf dem Montmelianer Platz (Ortsmitte) ein Festzelt aufgebaut wird. Zur Eröffnung am Freitagabend erfolgt nach dem Fassbieranstich um 19.30 Uhr die Krönung der 70. Apfelblütenkönigin. Anschließend spielt zur Unterhaltung The Black Hole Band, bevor um 22 Uhr das Feuerwerk gezündet wird. Am Samstagmorgen veranstaltet der Bund-Höchst/Breuberg ab 9 Uhr auf dem ehemaligen Spielplatz in der Bachgasse einen Pflanzenbasar, dessen Erlös der Hospizgruppe Höchst zugutekommt. Nachmittags findet ab 13 Uhr im Bereich Mümlingstraße, In den Pfarrwiesen und Bürgergraben der Flohmarkt des TSV Höchst statt. Zur gleichen Zeit unterhält das Kindertheater »Papiermond« im Festzelt die kleinen Gäste. Ab 19 Uhr feiern DJ Bundy, Almklausi, Frenzy, Nancy Franck und Ricky West mit ihren Fans einen Mallorca-Schlagerabend.

Am Sonntag öffnet das Festzelt um 10 Uhr für den ökumenischen Gottesdienst, bevor der Gewerbeverein zum verkaufsoffenen Sonntag mit Autoschau einlädt. Unter dem Motto »Höchst vielfältig« setzt sich der Festzug um 13.30 Uhr in der Steinmetzstraße unter Beteiligung von ehemaligen Apfelblütenköniginnen in Bewegung. Beim »Abend der Vereine« findet ab 19 Uhr die jährliche Sportlerehrung statt. Am Montag öffnet das Festzelt mit dem Stimmungsfrühschoppen mit DJ Bundy um 11 Uhr. Nachmittags findet ab 14 Uhr das Kinderfest in der Erbacher Straße statt, zu dem die Schausteller von 15 bis 18 Uhr die Fahrpreise ermäßigen. Zum Abschluss des Fests lädt die Tanz Band Eazy zum Mitsingen und Tanzen ein. Der Eintritt ist zu allen Veranstaltungen frei.

Intime Gespräche: Die Kulturstätte Güterhalle Höchst veranstaltet am Donnerstag, 11. Mai, eine musikalisch untermalte Theaterlesung mit Axel Staudinger und Katrin Israel-Laubinger. Arthur Schnitzlers »Reigen« rund um Liebe, Sex und Macht ist so aktuell wie vor 100 Jahren, als die Uraufführung in Berlin mit einem handfesten Skandal endete. Arthur Schnitzlers intime Gespräche rund um die wichtigste Sache der Welt, dargeboten in zehn alten Dialogen zwischen Frauen und Männern, verlieren nie ihren Reiz.

Axel Staudinger und Katrin Israel-Laubinger lesen die Männer und Frauen aus allen Milieus auf der Suche nach Zweisamkeit, Abenteuer und Liebelei. Dabei lieben, betrügen, loben und bekriegen sie sich in einem »Reigen«. Begleitet werden sie von Stefan Braun am Klavier und Hanna Happel an der Querflöte. Mit Kompositionen von J. Strauss (Sohn), P. Fahrbach, O. Straus, G. M. Rodríguez, L. v. Beethoven, J. Brahms, F. Léhar und anderen nehmen die Musiker mit ihren so unterschiedlichen Instrumenten das Duell der gelesenen Gegensätze auf: Die Stücke reichen vom klassischen Wiener Walzer über den heißblütigen Tango bis hin zur volkstümlichen Polka. Einlass ist um 18.30 Uhr bei freier Platzwahl.

Klangliche Vielfalt: Stets sechs Auftritte gleichzeitig an sechs Veranstaltungsorten in der Altstadt und zu jeder vollen Stunde ein Wechsel bis in die Nachtstunden hinein: Hierfür steht die Michelstädter Musiknacht, die für den musikalischen Höhepunkt der Sommerveranstaltungen der Stadt steht. Das Kulturamt der Stadt hat den Vorverkauf zum ermäßigten Eintrittsgeld gestartet. Die Veranstaltung findet am Samstag, 15. Juli, statt und dauert von 18 bis 24 Uhr. Los geht es ab 18 Uhr im Schenkenkeller mit Peter Martin (Klavier) & Barabara Zintl (Sopran) mit einem romantischen Blick auf die Welt. Danach folgt um 19 Uhr das Trio Piazolla (Querflöte, Violoncello und Klavier) mit einer Symbiose aus südamerikanischer Leidenschaft und asiatischem Zauber. Ebenfalls ab 18 Uhr trifft man im Stadtmuseum auf das Duo Westklang (Mandoline und Gitarre).

Mit Werken von Anton von Webern und Wolfgang Amadeus Mozart begeistert das »Ensemble Tedesco« (Violine, Viola, Violoncello) im historischen Rathaus. Die Gruppe »Bluesette« (Akkordeon, Violine, Kontrabass) spielt moderne, flotte und erlesene Salonmusik. Die Kurpfalzphilharmonie Heidelberg präsentiert in der Stadtkirche Werke von Niels Wilhelm Gade in kraftvoller Weise. Ein Feuerwerk virtuoser Musik aus der Romantik bieten Carl Philip Weber & Sebastian Bothe ebenfalls in der Stadtkirche. In der Synagoge treten mit Klarinette & Gitarre das Duo Dana Barak & Carlos Vivas auf. Eintrittskarten sind bei der Gästeinformation Michelstadt unter Tel. 06061 74610 erhältlich.

Manfred Giebenhain