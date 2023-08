Erster runder Tisch zur ICO-Süderweiterung in Erlenbach

Viele Fragen zu Natur- und Artenschutz gestellt

Erlenbach a.Main 06.08.2023 - 15:30 Uhr 3 Min.

Bürgermeister Christoph Becker (CSU) informierte zu Beginn, dass es beim runden Tisch in mehreren Modulen um verschiedene Themen geht. Am Donnerstag stand der Grünordnungsplan auf der Tagesordnung. In weiteren Modulen werden die Verkehrserschließung, die betriebliche Ansiedlung, der Immissionsschutz, nachhaltiges Bauen, ein Mobilitätskonzept und der Wasserverbrauch diskutiert werden. Der runde Tisch gibt am Ende einen Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat.

Belasteter Boden

Über die Verfahrenseinleitung informierte Jörg Streng vom Büro TB Markert Stadtplaner und Landschaftsarchitekten (Nürnberg). Mit der Stadt und dem Landratsamt sei abgestimmt, dass ein qualifizierter Bebauungsplan aufgestellt wird. Sein Kollege Rainer Brahm erläuterte den Vorentwurf. Er betonte, dass es Bodenbelastungen gebe, recyclingfähiges Material müsse aufbereitet werden.

Die Ergebnisse der Grundwassermessstellen liegen laut Brahm noch nicht vor. Es sei aber offensichtlich, dass auf dem Gelände der ehemaligen Firma Michael Spall Bauschutt abgelagert wurde. Das Landratsamt verlange für die Erweiterung ein Sanierungskonzept. Der Glanzstoffsee werde mit unbelastetem Material aus dem umliegenden Bereich verfüllt.

Vier Meter Höhenunterschied

Das Erweiterungsgelände weist einen Höhenunterschied von rund vier Metern auf, von 122 auf 126 Höhenmeter. Das vorhandene Material reiche nicht aus, um für die künftige Nutzung eine Ebene herzustellen, daher werde ein Teil tiefer angelegt. Während der Sanierung des Spall-Geländes über die Südanbindung werde es zu erheblichem Fahrverkehr kommen, die Hauptanbindung erfolge jedoch über die Nordseite.

In Zeiten des Klimawandels will Brahm besonderes Augenmerk auf die Behandlung des Niederschlagswassers richten. In Absprache mit den Naturschutzverbänden seien die Neuschaffung und der Erhalt von Wasserflächen vorgesehen.

Knackpunkt Artenschutz

Brahm ging auch auf die artenschutzrechtliche Prüfungen ein, die bereits in der Vergangenheit stattgefunden haben. Für einige Tiere wie die Zauneidechse, Fledermäuse, Haselmaus, Amphibien und Vögel müssten Ersatzhabitate gesucht werden, weil deren Lebensräume betroffen sind.

In der anschließenden Diskussionsrunde wollte Stadtrat Martin Gundert (CSU) wissen, wo die Ausgleichsflächen ausgewiesen werden sollen. Planer Brahm antwortete, die Flächen lägen im direkten Umfeld, es würden aber noch weitere benötigt. Ein Flächenaustausch zwischen ICO im westlichen Bereich Richtung Main und der Stadt Erlenbach »wäre sicherlich interessant«.

Maren Stegmann von der Bürgerinitiative sagte, dass ursprünglich die Rede von einer Industriefläche von 28 Hektar war. Jetzt werde die Fläche durch Einrechnen der vorhandenen Flächen erweitert. Laut Andreas Schneider, Leiter Mainsite-Immobilien- und Standortentwicklung, ergibt sich eine Erhöhung der Gesamtnutzfläche von knapp 30 Hektar. Stegmann fragte auch ob der Waldtausch vom Tisch sei. Es sei noch kein finales Gespräch geführt worden, so Bürgermeister Becker.

Steffen Scharrer vom Bund Naturschutz wies auf die Kompensationsverordnung hin, die den Inhalt, die Art und den Umfang von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen regelt. Mit Blick auf die Erdkrötenpopulation forderte er, Gewässer auf dem Spall-Gelände zu erhalten. Hartmut Schmitt vom Naturschutzverein Erlenbach erinnerte an die Fische im Glanzstoffsee. Brahm betonte, man werde versuchen, Fische abzufangen und den See nicht während der Laichzeit zuzuschütten. Schmitt appellierte auch, eine Lösung zu finden, damit nicht so viel Wald gefällt werden muss.

Fahn: Neue Biotopkartierung

Hans-Jürgen Fahn (FWE) befürwortete eine neue Biotopkartierung mit der Erfassung der Lebensräume. Er wies bei der Waldrodung auf den Klimaschutz und die hohe Ozonbelastung hin und fragte wann das Verkehrsgutachten erstellt wird. Das Thema Verkehr und Bürgerbeteiligung wird laut Bürgermeister Becker im Rahmen eines anderen Moduls behandelt.

Silvia Deckert von den Grünen fragte, ob schon gezählt wurde, wie viele Baumhöhlen und Nistkästen für die Haselmaus und Vögel benötigt werden. Laut Brahm würden viel mehr Nistkästen aufgehängt, als Biotopbäume wegfallen. Thomas Staab vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz appellierte, Biotopbäume für Vögel zu erhalten. Außerdem fragte er an, wie es sich bei einem Eigentümerwechsel mit der Vereinbarung des Grundwasserspiegels verhalte. Im Eckpunktepapier sei das Absinken des Grundwasserspiegels geregelt, betonte der Bürgermeister.

Auch aus den Reihen der Bürger gab es Wortmeldungen. Carola Abb verstand nicht, weshalb zu versiegelnde Flächen als Ausgleichsflächen ausgewiesen würden. Sie fragte, ob die Dächer und Fassaden der Gebäude begrünt werden und wer für die Kosten der Sanierungsarbeiten aufkomme. Jörg Ebert wunderte sich, dass das Verkehrsgutachten nicht vor dem Grünordnungsplan gemacht wird. Und Marion Becker beklagte, dass »zwei Drittel der Aufforstungen schon wieder kaputt« seien. Es sei eine »Todsünde«, fast drei Hektar Wald zu roden.

Martin Roos

Hintergrund: Runder Tisch ICO-Erweiterung Vertreter des runden Tisches sind Bürgermeister Christoph Becker (CSU, Vorsitz), Stadträtin Silvia Deckert (B 90/Grüne), Stadtrat Martin Gundert (CSU), Stadtrat Hans-Jürgen Fahn (FWE), Stadtrat Michael Wöber (SPD), Mario Arndt (Umweltbeauftragter), Maren Stegmann (Vertreterin Bürgerinitiative), Ludwig Stegmann (Vertreter Anrainer Uferrain), Hartmut Schmitt (Naturschutzverein Erlenbach), Thomas Staab (Landesbund für Vogel- und Naturschutz Bayern), Steffen Scharrer (Bund Naturschutz Bayern), Johannes Huber (Geschäftsführer CEO Mainsite Group), Andreas Schneider (Leiter Immobilien und Standortentwicklung Mainsite GmbH & Co.KG), Gregor Bayer (Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats) und Rainer Brahm (Landschaftsarchitekt, TB Markert Stadtplaner Landschaftsarchitekten, Nürnberg). Der nächste runde Tisch findet im Herbst 2023/Frühjahr 2024 statt.