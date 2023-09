Erster Familien-Aktionstag der Elsenfelder Vereine

Premiere bei sonnigem Wetter

Elsenfeld 25.09.2023 - 12:41 Uhr 1 Min.

Beim Musikverein "Concordia" im Elsavapark präsentierte sich die Bläserklasse, ein Gemeinschaftsprojekt mit der Mozartschule und den Musikvereinen Elsenfeld, Rück-Schippach und Eichelsbach.

An insgesamt neun Stationen konnten Teilnehmer entdecken, was die Elsenfelder Vereine bieten. Am Feuerwehrhaus gab es Stationen mit technischer Hilfeleistung, Feuerlöschtrainern und Informationen rund um Feuerwehr. Die Besucher konnten sich vom Gerätehaus in der Dammsfeldstraße mit dem Feuerwehrauto als Shuttle zum Elsavapark fahren lassen.

Eine Stationskarte gab Auskunft, wo sich welcher Verein präsentiert. Auf einer Stempelkarte konnte man sich den Besuch der Stationen bestätigen lassen.

Die meisten Vereine hatten im Elsavapark ihre Stände aufgebaut. Bei der Spielgemeinschaft Elsava konnten Kinder und Jugendliche auf einem kleinen Fußballfeld kicken. Der Elsenfelder Freundeskreis Städtepartnerschaft hatte ein Quiz vorbereitet und man konnte sein Geschick mit den Boule-Kugeln testen. Beim Freundeskreis Elsavapark konnte man sich im Tiergehege auf dem Gelände an Führungen beteiligen oder man konnte direkt anpacken und beim Ausmisten der Ställe und Gehege helfen.

Beim Musikverein Concordia musizierten Bläserklassen sowie die Jungmusikanten und die aktive Kapelle. Kinder konnten Instrumente ausprobieren, es gab ein Quiz und kleine Gastgeschenke. Die Lebenshilfe Miltenberg hatte einen Rollstuhlparcours aufgebaut und der Heimat- und Verkehrsverein bot kindgerechte Führungen im Heimatmuseum an.

Bei der Tischtennisabteilung probierten die Besucher unter fachkundiger Anleitung an den Platten ihr Spieltalent aus. Wer wollte, konnte gegen einen Tischtennis-Roboter antreten. Mit Luftballons und Tischtennisschläger unternahmen Anfänger ihre ersten Versuche. Selbst bemalte Tischtennisbälle durften als Souvenir mit nach Hause genommen werden.

Beim Bayerischen Roten Kreuz am alten Feuerwehrhaus wurde das Wissen bei einem Quiz getestet und man konnte einen Krankentransportwagen besichtigen.

In der Bibliothek bastelten die Freunde der Gemeindebibliothek mit den Besuchern Lesezeichen. Für diejenigen, die beim Aktionstag mehr als fünf Stationen absolviert und entsprechend viele Stempel gesammelt hatten, gab es eine kleine Überraschung.

Martin Roos