So war der erste Arbeitstag für die Untermain-Abgeordneten: Stock und Zöller gemeinsam, Storm einsam

Bayerischer Landtag

30.10.2023, München: Thomas Zöller (Freie Wähler) und Martin Stock (CSU) vor der konstituierenden Sitzung im bayerischen Landtag. Foto: Matthias Balk 30.10.2023, München: Thomas Zöller (Freie Wähler) und Martin Stock (CSU) vor der konstituierenden Sitzung im bayerischen Landtag. Foto: Matthias Balk

Für zwei Männer aus »gesicherten Verhältnissen« hätte ein derart improvisierter beruflicher Neustart in der Landeshauptstadt mit ihrem berühmt-berüchtigten Wohnungsmarkt durchaus etwas Abenteuerlustiges. Haben doch beide bislang als Bürgermeister die Geschicke der Gemeinden Sulzbach und Mönchberg in Kreis Miltenberg geordnet und gelenkt.

Doch ganz ins Unsichere brechen sie nicht auf. Sie haben einen fürsorglichen neuen Arbeitgeber, den Freistaat, und dazu noch die routinierte bayerische Landtagsverwaltung als Helfer. Aber nicht einmal die hat alles regeln können in den drei Wochen seit dem 8. Oktober, dem Tag der bayerischen Landtagswahl.

79 Neulinge im Landtag

Schließlich sind Stock (CSU) und Zöller (Freie Wähler) nicht die einzigen Neulinge im Maximilianeum. Insgesamt sind es 79 der 203 Abgeordneten des 19. bayerischen Landtags, für die am Montag ihre erste Amtsperiode begonnen hat.

Für die AfD nimmt Ramona Stock als dritte neu gewählte Abgeordnete aus dem Wahlkreis Miltenberg auf den Stühlen im frisch renovierten Plenarsaal Platz. Auch Storm hat noch keine Wohnung, aber wie Stock gute Aussichten auf Zuteilung aus dem Bestand der Abgeordnetenappartements. Kriterium dafür ist die Entfernung zwischen München und Wohnort.

30.10.2023, München: Ramona Storm (AfD) in der konstituierenden Sitzung im bayerischen Landtag. Foto: Matthias Balk

Benachteiligung und Unfairness, über die die AfD an diesen ersten beiden Sitzungstagen vielfach Klage führt, braucht Storm in dieser Sache nicht zu fürchten. Hier gilt das Wort von Ilse Aigner nach ihrer Wiederwahl zur Landtagspräsidentin, sie wolle die Präsidentin »aller Abgeordneten« sein, uneingeschränkt. Das Aigner unterstellte Landtagsamt, als Dienstleister des Parlaments zuständig für den reibungslosen Ablauf des parlamentarischen Geschäftsbetriebs, handelt bei der Ausstattung der Abgeordneten nach einem fein ziselierten Regelwerk, aber ohne Ansehen der Parteizugehörigkeit.

Für den Umgang der Abgeordneten untereinander im politischen Tagesgeschäft gilt das nicht. Das werden die beiden ersten Sitzungen des Landtags zeigen. Der Schock über das erneut gute Abschneiden der AfD sitzt bei den anderen Fraktionen offenkundig tief. Die Rechtsaußen-Partei trennt mehr als der schmale Gang im Parlament von CSU, Freien Wählern, Grünen und SPD. Aber davon später mehr.

Hintergrund: Abgeordnete vom Untermain Mit drei Mandatsträgern der Landkreis Miltenberg jetzt wieder eine gestärkte Vertretung im bayerischen Parlament. In der vergangenen Periode war Berthold Rüth (CSU) allein, von den Listenbewerbern hatte es keiner geschafft. Als weitere Abgeordnete vom Untermain sitzen im bayerischen Landtag: CSU: Judith Gerlach, Stimmkreis Aschaffenburg-Ost Winfried Bausback, Stimmkreis Aschaffenburg-West Thorsten Schwab, Stimmkreis Main-Spessart Freie Wähler: Anna Stolz, Stimmkreis Main-Spessart; in der kommenden Landesregierung übernimmt Stolz das Amt der Kultusministerin AFD: Ramona Storm, Stimmkreis Miltenberg Jörg Baumann, Stimmkreis Aschaffenburg-West SPD: Martina Fehlner, Stimmkreis Aschaffenburg-West (kü)

Thomas Zöller hat vom Landtagsamt nicht nur als einer der ersten den Schlüssel für sein Ein-Zimmer-Appartement bekommen, sondern am vergangenen Freitag auch Post. So steht er am Montagmorgen um 7.14 Uhr am Bahnhof Aschaffenburg als stolzer Besitzer der Abgeordneten-Bahn-Card, dem kostenlosen Fahrschein für alle Bahnstrecken in Bayern - erster Klasse. »Ich bin noch nie erster Klasse gefahren«, sagt Zöller, verzichtet aber auf das neue Privileg zugunsten der Verabredung mit dem mitreisenden Main-Echo-Reporter.

Die Stärken und Schwächen der Bahn und des Münchner Verkehrsverbundes haben Zöller und Stock bereits intensiv erlebt; die schnelle ICE-Verbindung zwischen Aschaffenburg und München ebenso wie ausgefallene Züge und nicht fahrende Trams.

Zwischen Bürgermeisteramt und Fraktionssitzung

Gleich dreimal ist Martin Stock in der vergangenen Woche hin- und hergefahren. Am Dienstag für die Veranstaltung »Neu im Parlament« des Landtagsamtes. Dann wieder zurück nach Sulzbach für den letzten Tag im Büro als Bürgermeister. Am Donnerstagmorgen erneut nach München zu Vorstellung des Koalitionsvertrages in der Fraktion und dann wieder zurück zur Sitzung des Gemeinderates, die Stock »unbedingt noch einmal leiten wollte«. Am Freitagmorgen erneut 350 Bahnkilometer zu einer weiteren Fraktionssitzung.

Auch Thomas Zöller kennt jetzt das günstigste Parkhaus am Aschaffenburger Bahnhof, den ICE-Takt und die U- und Trambahnverbindungen zum Landtag. Als Mitglied des FW-Landesvorstands musste er schon am Montag unmittelbar nach der Wahl nach München, danach kamen weitere Vorberatungen in der Fraktion.

Es war ein hektischer Übergang für die beiden Bürgermeister, ohne Atempause und Besinnungsmomente auf die neue Aufgabe. Nicht nur die laufenden Amtsgeschäfte galt es zu übergeben, sie begannen auch schon mit der Suche nach Räumen für ihre Wahlkreisbüro und nach Mitarbeitern.

Martin Stock übernimmt die langjähriger Büroleiterin seines Vorgängers Berthold Rüth. Thomas Zöller lässt sich zunächst mal von Jessica Klug zuarbeiten, mit weiterem Personal warte er erstmal ab. Denn Zöller hat in München ein gut ausgestattetes Büro in Aussicht. Seine Fraktion hat ihn einstimmig für das Amt des Patientenbeauftragten der Staatsregierung vorgeschlagen. Die eigentliche Berufung folgt zwar erst mit der Vorstellung des Kabinetts am 8. November, aber Zöller wird dann Chef einer Stabsstelle im Gesundheitsministerium mit fünf Mitarbeitern. »Wenn's irgendwie geht, will ich da heute oder morgen auch noch vorbei und mich mal vorstellen«, nimmt er sich bei der Zugfahrt vor.

Ramona Storm will gleich zwei Büros einrichten; den Mietvertrag für ihr Wahlkreisbüro in Miltenberg hat sie schon unterschrieben, mit einem zweiten kleineren Büro will sie in Karlstadt für die AfD Flagge zeigen.

Storm will ernsthaft starten mit der politischen Arbeit in der Region

Einen Büroleiter habe sie auch gefunden. »Ich bin schnell«, sagt sie und signalisiert damit, dass sie - entgegen vieler anderslautender Kommentar vor und nach ihrer Wahl - ernsthaft starten will mit der politischen Arbeit in der Region.

Nachdem sich der bayerische Landtag bei den vorangegangenen Fraktionssitzungen noch leer und »etwas unwirtlich« präsentiert hatte, steigt Martin Stock am Montag das Treppenhaus im Maximilianeum mit einem besonderen Gefühl empor: »Mit großem Respekt vor der Herzkammer der bayerischen Demokratie und davor, jetzt ein Teil davon zu sein.«

Das Gebäude ist dazu angetan, Respekt zu vermitteln. Obwohl König Maximilian II. es ursprünglich für kulturelle Zweck, als Stiftung für hochbegabte Landeskinder, errichten ließ, ist der Neorenaissance-Bau ein lupenreines Stück Machtarchitektur. Wer aus den Fenstern vor dem Plenarsaal auf eine der eindrucksvollsten Prachtstraßen Münchens blickt, dem liegt die Landeshauptstadt buchstäblich zu Füßen.

Erste Arbeitstage von Stock und Zöller im Maximilianeum.

Und dann noch die monumentalen Ölschinken an den Wänden: Friedrich Kaulbachs Kaiserkrönung Karls des Großen im Jahre 800 und August von Krehlings Szenerie der Krönung Ludwigs vom Bayern zum Kaiser im Jahr 1328 - das ist die Kulisse für die Wahl von Markus Söder (CSU) zum bayerischen Ministerpräsidenten.

Fünf Stunden später sind dem neu gewählten Abgeordneten Stock erste Zweifel an der Effizienz des parlamentarischen Arbeit gekommen. Die Formalien zur Wahl der Landtagspräsidentin und ihrer fünf Stellvertreter ziehen sich bereits zwei Stunden hin: Vorschlag, Urnengang, Auszählung, Bekanntgabe des erwarteten Ergebnisses - dann der vierte Stellvertreter und der fünfte ?

Zu dem Zeitpunkt haben Stocks Frau und drei Kinder, die wie viele andere Angehörigen als Gäste die konstituierende Sitzung verfolgen, ihre Aufmerksamkeit vom Großbildschirm im Akademiesaal dem mitgebrachten Kartenspiel zugewandt. Die ermüdende Wahlprozedur bietet dem Familienvater aber wenigstens die Chance, immer wieder vorbeizukommen und die Sprösslinge zum Durchhalten zu ermuntern.

Erste Arbeitstage von Stock und Zöller im Maximilianeum.

Fast alle Parlamentarier nutzen die Gelegenheit sich im sogenannten Steinernen Saal die Beine zu vertreten und der Presse mit und ohne Fernsehkameras Rede und Antwort zu stehen. Dass dabei wieder die AfD - vor allem durch die nächtliche Verhaftung ihres Würzburger Abgeordneten Daniel Halemba - im Mittelpunkt steht, erfährt Martin Stock am eigenen Leib. Das Team von Spiegel-TV, das ihn schon vor der Sitzung vor die Kamera holt, will auch nichts anderes wissen, warum die Rechtspartei in Bayern so gut abgeschnitten hat und was er von der Causa Halemba hält.

Schade findet das der Sulzbacher - noch mehr als er sehen muss, als am Dienstag der wieder auf freien Fuß gesetzte Halemba doch noch im Landtag erscheint und prompt alle Kameras auf sich zieht. Die Regularien der Eröffnungssitzungen des 19. bayerischen Landtags sind langwierig bis langweilig, die anstehenden Wahlen angesichts der Mehrheiten so absehbar, dass sich das Interesse zwangsläufig auf die AfD fokussiert. An ihr reiben sich alle Redner des demokratischen Spektrums.

Vom Alterspräsidenten Karl Knoblach (Grüne) bei seiner Eröffnungsrede über Ilse Aigner (CSU) bis zu Markus Söder (CSU) in seiner ersten Rede als soeben wiedergewählter Präsident ist der Frontverlauf klar: Alle gegen die AfD und die AfD gegen alle. Wieder lehnen alle anderen Fraktionen den AfD-Bewerber für das Amt des stellvertretenden Ministerpräsidenten ab und im Gegenzug regt sich in deren Reihen an beiden Tag keine Hand zu einem Applaus, egal wie staatstragend die Redner der anderen Fraktionen gesprochen haben.

Alle gegen die AfD, die AfD gegen alle

Gut zusammenarbeiten für ihren Wahlkreis Miltenberg, das haben sich Stock und Zöller vorgenommen. Das werde eine andere Qualität haben als beim früheren Gespann Berthold Rüth / Hans Jürgen Fahn - der 2008 bis 2018 für die Freien Wähler im Landtag saß - ist sich Zöller sicher. Nicht nur, weil die beiden jetzt Koalitionäre sind - sie können ganz offensichtlich auch persönlich miteinander. Ramona Storm spielt in den Überlegungen keine Rolle.

Gab es schon im Wahlkampf keine Begegnungen mit der AfD-Kandidatin, sind sich die drei Abgeordneten auch an den beiden Tagen nicht näher gekommen. Noch immer ist die Kollegin mit Wohnsitz in Aschaffenburg Zöller und Stock so fremd, als käme sie aus aus Niederbayern oder der Oberpfalz. »Ich habe mit Frau Storm immer noch kein Wort gewechselt, hab's auch nicht drauf angelegt«, sagt Stock und das werde wohl auch so bleiben.

Aber auch Ramona Storm steht nicht des Sinn nach kollegialen Schulterschluss für den Untermain. Das fraktionsübergreifende Veranstaltung »Neu im Parlament« hat sie ausgelassen: »Wir sind eine starke Fraktion, die führt mich gut ein«, sagt sie und ergänzt auf die Frage nach eventuellen gemeinsamen Anliegen oder Projekten im Wahlkreis: »Die können gern auf mich zukommen.« Werden sie wohl nicht, denn wie bei Stock spielt die AfD-Abgeordnete in den Überlegungen von Thomas Zöller für die kommende politische Arbeit keine Rolle. Er will jetzt erstmal mit dem CSU-Kollegen zusammenarbeiten, »und da kommt auch was Gutes dabei raus«, kündigt er schon mal an.

30.10.2023, München: Anna Stolz (Freie Wähler), Staatssekretärin im bayerischen Kultusministerium, vor der konstituierenden Sitzung im bayerischen Landtag. Foto: Matthias Balk

Für Martin Stock hat die Anwesenheit seiner Familie seinen ersten Arbeitstag noch ein wenig bedeutender gemacht. Und für das lange geduldige Ausharren in den repräsentativen, aber wenig gemütlichen Sälen und Fluren des Maximilianeums bedankt er sich auch - mit einem gemeinsamen Kurzurlaub im Salzburger Land.

Sein zehnjähriger Sohn Moritz hatte sich am Abend der konstituierenden Sitzung schon selbst entschädigt. Er ließ sich vom Vater den geleerten Plenarsaal zeigen; übte schon mal, wie es sich anfühlt an Rednerpult zu stehen; knüpfte beim anschließenden Empfang sehr freimütig Kontakt mit allen ihm bekannten Ministern - offenkundig ein weiteres politisches Talent in der Familie Stock.

GEORG KÜMMEL

Übrigens... Nicht erst seit... ...mit Markus Söder ein Franke bayerischer Ministerpräsident ist, wird bei Staatsempfängen in München Wein aus Franken serviert. Bei der konstituierenden Sitzung des Landtags war es Wein des Staatlichen Hofkeller Würzburg: der Weiße ein trockener Silvaner, Randersacker Teufelskeller, der Rote ein 2020er Spätburgunder Würzburger Stein. Hinunterspülen konnten damit die Abgeordneten und Gäste nach über vierstündiger Sitzung ein dreigängiges Menü mit Salat von gerösteten Süßkartoffeln mit Kirschtomaten oder einen Kichererbsensalat mit Bulgur, als Hauptgänge Tafelspitz und Steinpilzragout und als Desserts Espressocreme mit Schokorosinen und Walnüssen oder Orangencreme mit Brombeer-Jus. (kü)