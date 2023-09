Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Erste Sporthalle in Holzbauweise

Bauvorhaben: Kreisbauamt informiert sich bei Besichtigungsfahrt über laufende und abgeschlossene Projekte

Miltenberg 22.09.2023 - 18:50 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Erste Sporthalle des Landkreises in Holzbauweise: die neue Zweifachturnhalle der Realschule Obernburg. Foto: Georg Kümmel

Und auch sie ist außergewöhnlich: Es ist die erste Sporthalle des Landkreises in Holzbauweise.

Bei der alljährlichen Besichtigungsfahrt des Kreisbauausschusses zu den wichtigsten Projekten verblüffte der Baufortschritt in Obernburg: Wo vor gut drei Wochen nur die Bodenplatte zu sehen war, steht inzwischen der Rohbau der Halle. Das Dach, so Kreisbaumeister Andreas Wosnik, wird noch in dieser Woche geschlossen. Besonders hob Wosnik gegenüber den Kreisräten die Leistungen des örtlichen Bauleiters hervor.

Parkdeck unter der Halle

Der Kreis hatte den Hallenbau an die Aschaffenburger Firma Adam Hörnig als Generalübernehmer vergeben. Die hatte zuerst das unter der Halle liegende Parkdeck mit rund 45 Stellplätzen in Betonbauweise erstellt, auf dessen Dach jetzt die Holzhalle steht.

Die Gesamtkosten für die Halle sind mit 8,9 Millionen Euro veranschlagt. Bislang liegt der Bau nicht nur im Zeit-, sondern auch im Kostenplan. Die technischen Gewerke wurden jedoch erst ausgeschrieben, die Angebote und damit eine Gesamtkostenprognose liegen noch nicht vor. Der Innenausbau soll dann im Januar Fahrt aufnehmen und im August nächsten Jahres abgeschlossen sein. Nach den Sommerferien 2024 wird die Halle für den Schulsport zur Verfügung stehen. Besonders gespannt und dann auch beeindruckt waren die Kreisräte bei der Besichtigungsfahrt vom neuen Sportboden der Untermainhalle (wir berichteten), auf dem an diesem Samstag die Handballer des TV Großwallstadt ihr erstes Heimspiel gegen den VfL Hagen austragen.

GEORG KÜMMEL

Hintergrund Bei seiner Fahrt am Donnerstag hat sich der Kreisbauausschuss noch über folgende Projekte informiert Gymnasium Amorbach: Lichtkuppeln und eine Teilverglasung haben die Dachterrasse des Karl-Ernst-Gymnasiums viel besser nutzbar gemacht. Schulleiter Ulrich Koch zeigte sich sehr zufrieden mit der offenen »Ersatz-Aula«. Berufsschule Obernburg: 500.000 Euro hat der Kreis für die Generalsanierung der Umkleide- und Sanitärräume der Lehrwerkstatt Obernburg ausgegeben. Die waren bei der Sanierung vor 14 Jahren ausgespart worden und noch im »Originalzustand« aus dem Baujahr 1971. Die Kosten hatte der Landkreis allein übernehmen müssen, die Regierung hatte eine Förderung wegen der ausstehenden Generalsanierung der Berufsschulen abgelehnt.