Richelbacher findet zufällig erste Saurier-Spur im Kreis Miltenberg

Ausstellung in Obernburg geplant

Neunkirchen 11.08.2023 - 10:23 Uhr 4 Min.

Der Finder Thomas Rosenberger kniet neben dem besonderen Sandstein. Im Hintergrund ist die Infotafel zu sehen, die Hobby-Forscher Joachim Lorenz aus Karlstein (Kreis Aschaffenburg) angefertigt hat. Die Spurenabdrücke stehen erhaben aus dem Sandstein hervor. Sogar die Hautstrukturen des Urzeit-Tiers sind erhalten geblieben.

So könnte es abgelaufen sein. Denn solche Spuren fand im Jahr 2000 der Richelbacher Thomas Rosenberger in einem Sandstein, als er gerade seinen Garten gestaltete. Im Juni dieses Jahres, also 23 Jahre später, wurde der Sandstein mit der Fährte beim Dorffest im Neunkirchener Ortsteil erstmals ausgestellt. »Es ist ja das älteste Zeichen von Leben, das wir hier im Ort haben«, dachte sich Rosenberger dabei. Das Fest schien ihm eine gute Gelegenheit, den Fund endlich zu präsentieren. Auch in Külsheim und Hardheim (beides Main-Tauber-Kreis) und in Lohr (Kreis Main-Spessart) gibt es ähnliche Fährtenplatten. Aber Rosenbergers Fund ist der einzige dieser Art im gesamten Kreis Miltenberg.

Für eine "wissenschaftliche Kostbarkeit" hält der Oberpfälzer Experte Hendrik Klein den Richelbacher Sandsteinfund.

Davon bekam der Leiter des Obernburger Römermuseums, Eric Erfurth, Wind. Er organisiert deswegen fürs kommende Frühjahr eine Sonderausstellung rund um den Stein. Denn die Spuren, bei denen sogar die Schuppenhaut des Urzeittiers zu erkennen ist, ist laut Erfurth »etwas Besonderes« (siehe Hintergrund).

Tatsächlich sei es eine ganze Reihe von Zufällen gewesen, die zur Entdeckung der Fährte führte, erklärt Finder Rosenberger. Ein Freund von ihm hatte Sandsteine für den Garten angeliefert. Das Material sei zuvor mit großen Baggern auf Richelbacher Gemarkung ausgehoben worden. »Es ist der pure Zufall, dass der Bagger diese Strukturen nicht zerstört hat«, so Rosenberger. »Und es ist Zufall, dass der Stein mit der guten Seite oben lag.«

Die Spuren konnte Rosenberger damals gut erkennen, denn der Stein war in diesem Moment feucht. Außerdem war er sauber, es hing keine Erde an ihm. »Ich war bass erstaunt«, erinnert sich Rosenberger. Tatsächlich sind es nicht die eigentlichen Fußabdrücke, die sich erhalten haben, sondern eine Art Abguss davon. Die ursprüngliche Fußspur trocknete vor Jahrmillionen zunächst einige Zeit aus und härtete in der Sonne. Dann wurde sie wohl mit Sand aus einem Fluss verfüllt, als dessen Wasser anstieg. Diese Ausfüllung wurde mit der Zeit zu Sandstein. Rosenberger beschreibt seine Spuren deshalb als eine Art Negativ - wie beim Fotografieren.

Eine Chirotherium-Installation im thüringischen Hildburghausen. Im Vordergrund ist ein Modell des Erzeugers der Spur zu sehen.

Damals dachte der Richelbacher noch, dass es zwei verschiedene Tiere gewesen seien, deren Spuren er entdeckt hatte: »Ein altes und ein junges. Weil die Abdrücke ja ganz unterschiedlich sind von der Größe her.« Mittlerweile weiß der 65-jährige Physiotherapeut im Ruhestand, dass die Hinterfüße des Fährten-Verursachers wesentlich größer waren als seine Vorderfüße.

Dieses Wissen hat ihm unter anderem der Hobby-Forscher Joachim Lorenz aus Karlstein am Main (Kreis Aschaffenburg) vermittelt. Lorenz ist deutscher Mineraliensammler und Spezialist für Mineralien, Gesteine und Fossilien. Im Vorfeld zur Veranstaltung brach der Karlsteiner Experte Lorenz nach Richelbach auf und machte Fotos für eine Erklärtafel. Über die gut erhaltene Spur sagt Lorenz: »So was findet man nicht jeden Tag!«

Rund 200 Kilo schwer

Franz Hennig hatte Lorenz mit dem Finder bekannt gemacht. Hennig war einer der Organisatoren des Richelbacher Dorffests. Mit ihm hatte Rosenberger über den Fund gesprochen, den er nach 23 Jahren endlich der Öffentlichkeit präsentieren wollte. Denn die ganze Zeit über hatte der rund 200 Kilo schwere Brocken in seiner Scheune auf seine »zweite Entdeckung« gewartet, so Rosenberger.

Gleich mehrere Spuren eines "Handtiers" haben sich über Jahrmillionen bewahrt.

Ein absoluter Experte für die Spur ist Hendrik Klein. Er ist Forscher beim Paläontologischen Museum Saurierwelt in Neumarkt in der Oberpfalz. Eric Erfurth schickte ihm Fotos vom Fund zu. Klein bestimmte die Spuren daraufhin eindeutig als Isochirotherium-Fährte. Der Begriff »Chirotherium« ist aus dem Altgriechischen abgeleitet und bedeutet »Handtier«, weil seine Eindrücke einer menschlichen Hand ähneln. Klein kennt sich mit der sogenannten Trias-Zeit, in der die Tiere lebten, gut aus. Er ist auch Co-Autor eines jüngst auf Englisch erschienenen Buches über Chirotherien. Skelette von potenziellen »Handtieren« gebe es in aller Welt, so etwa in Deutschland, Russland, Südafrika und Nordamerika, weiß der Experte.

Über die Spuren, die Rosenberger fand, sagt der Forscher: »Chirotherien mit Hautabdrücken, vor allem großflächig wie in dem Richelbach-Stück, sind sehr selten und immer wieder eine wissenschaftliche Kostbarkeit. Sie geben uns einen seltenen Einblick in Details der Haut und Fußanatomie von Archosauriern.« Dem Experten sind bei der Betrachtung der Fotos aus Richelbach sogar noch weitere kleine, undeutliche Fußspuren aufgefallen. Sie könnten von eidechsenartigen Tieren stammen, vermutet er. »Sie sind aber schlecht erhalten und nicht bestimmbar«, bedauert Klein.

Flechten als Problem

Als Nächstes steht der Transport des Sandsteinbrockens ins Obernburger Römermuseum an. Damit das alles reibungslos funktioniert, bauen Franz Hennig und sein Sohn bereits fleißig eine große Transportkiste. Ein Problem, das die Richelbacher allerdings noch nicht lösen konnten: Durch die lange Lagerung in der Scheune haben sich Flechten auf dem Stein gebildet. »Das mindert schon die Qualität«, bedauert der Finder. Behandlungen mit Bewuchs-Entferner oder mit Ammoniak hätten nichts gebracht.

Fantasievolle Rekonstruktion eines »Handtiers« : Dieses Spielzeugmodell hat der Richelbacher Franz Hennig bei sich zuhause.

Was Rosenberger ebenfalls umtreibt, ist die Frage nach dem späteren Verbleib des Steins, also für die Zeit nach der Obernburger Ausstellung. »Letztendlich kann er auch bei mir liegen, aber ich werde nicht ewig leben«, sagt er. Es hätten zwar schon einige Museen Interesse angemeldet, darunter das Senckenberg Museum in Frankfurt. »Aber es ist ein Richelbacher Stein«, so Rosenberger. »Es wäre schön, wenn der Stein hier bleiben könnte.« Der Mit-Organisator des Dorffests, Franz Hennig, findet: »Vielleicht ist der Stein prädestiniert für die Richelbacher Kirche?« Eines ist den beiden aber ganz klar: Es soll auf keinen Fall passieren, dass die eindrucksvollen Spuren des Sauriers irgendwann einmal verloren gehen.

JULIE HOFMANN

Hintergrund: Ausstellung im Römermuseum Als Experte für die Zeit der Römer ist der Obernburger Museumsleiter Eric Erfurth eigentlich kein Fachmann für die Urzeit: "Für mich ist das unbekanntes Gebiet." Aber er will das Römermuseum trotzdem für die Saurierfährte aus Richelbach öffnen. "Ich denke, es gibt kein Museum für Urgeschichte im Kreis Miltenberg. Da sind wir die, die am nächsten an der fernen Vergangenheit sind", sagt er und lacht. Die Sonderausstellung soll in einem Saal im Obergeschoss des Römermuseums ihren Platz finden. Geplant ist ein Zeitraum vom 16. Februar bis 12. Mai 2024 - zu den regulären Öffnungszeiten des Museums. Also Freitag bis Sonntag, 14 bis 17 Uhr sowie feiertags von 14 bis 17 Uhr. "Das einfach mal zu zeigen, ist etwas Fantastisches", erklärt Erfurth. "Das entführt in eine ganz andere Welt." (juh)

Hintergrund: Vorfahre der Krokodile Krokodile und Dinosaurier gehören laut dem Experten Hendrik Klein zur Gruppe der Archosaurier. Die Erzeuger der Chirotherien-Fährten - einschließlich des Isochirotheriums - waren ursprüngliche Archosaurier und Vorfahren von Krokodilen und Dinosauriern. Die Isochirotherium-Erzeuger standen aber den Krokodilen näher als den Dinosauriern. Neben den heute lebenden Krokodilen kennt man auch fossile Skelette ihrer Vorfahren. In einigen Fällen haben sich auch vollständige Fußskelette erhalten. Einige passen nach ihrer Anatomie und ihren Zehenproportionen sehr gut zu den Chirotherien-Fährten und so könne man beide sehr gut aufeinander beziehen. (juh)