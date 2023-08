Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Erste-Hilfe-Kurs am Kind für Großeltern in Miltenberg

Gesundheitliche Notfälle

Miltenberg 10.08.2023 - 12:41 Uhr < 1 Min.

Wie Großeltern bei ihren Eltern mit Kinderkrankheiten aber auch mit plötzlichen Notfällen umgehen können, können sie im September in einem Kurs in Miltenberg lernen.

Dieser Frage können Großeltern in einem Erste-Hilfe-Kurs am Kind im Johanniter-Mehrgenerationenhauses in Miltenberg auf den Grund gehen. Im Mittelpunkt steht das Erkennen und das richtige Handeln bei einer Reihe von Leitsymptomen. Das wird anhand von Fallbeispielen praktisch geübt. Dabei geht es neben dem schnellen Handeln auch um die Vorbeugung.

Ebenfalls behandelt werden die Einwirkungen von Hitze und Kälte, Vergiftungen sowie der Umgang mit typischen Infektionskrankheiten im Säuglings- und Kindesalter wie Drei-Tage-Fieber, Keuchhusten, Masern und mehr. Großeltern können in solchen Notfällen die rettenden Schutzengel sein. Daher ist für sie eine gute Erste-Hilfe-Ausbildung am Kind besonders wichtig.

Eckdaten zum Kurs: Donnerstag, 14. September, im Schulungsraum des Mehrgenerationenhauses am Arnouviller Ring 3 in Miltenberg. Kosten: 15 Euro pro Person. Anmeldung bis zum 30. August unter bildung.unterfranken@johanniter.de oder telefonisch unter der 0800 0191515 16.

Pressemitteilung der Johanniter