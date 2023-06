24 Jah­re lang war er Er­len­bachs Bür­ger­meis­ter. Am 21. Ju­ni geht Mi­cha­el Ber­nin­ger in den Ru­he­stand. Kurz vor sei­nem Ab­schied aus dem Amt er­zählt der 66-jäh­ri­ge un­se­rem Me­di­en­haus im In­ter­view, was ihm als Bür­ger­meis­ter wich­tig war, wel­che Er­eig­nis­se ihm be­son­ders in Er­in­ne­rung blei­ben wer­den und wor­auf er sich jetzt be­son­ders freut.