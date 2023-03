Erlenbacher Musikschüler zeigen, was in ihnen steckt

Überzeugende Orchester- und Soloauftritte in Erlenbacher Frankenhalle

Erlenbach a.Main 27.03.2023 - 16:28 Uhr 1 Min.

Frühlingskonzert der Musikschule Stadt Erlenbach in der Frankenhalle: Das Musikschulorchester unter Leitung von Doris Völcker

Den etwa 400 Besuchern boten die jungen Künstler Werke aus verschiedenen Stilepochen, von Jean Baptiste Lully aus dem 17. Jahrhundert bis hin zu zeitgenössischen Werken sowie Rock- und Popmusik. Zunächst waren die Kleinsten, das Vor-Orchester, an der Reihe. Viele der jüngsten Instrumentalschüler standen zum ersten Mal auf der Bühne und freuten sich, dort gemeinsam mit ihren Freunden und deren anderen Instrumenten zu musizieren. Sie meisterten die moderne Filmmusik aus Jurassic Park genau so souverän wie einen der bekanntesten klassischen Titel, »Die Moldau« von Smetana.

Danach präsentierten sich einzelne Solisten und Ensembles. Korbinian Schäfer hatte sich für seinen Vortrag am Klavier den türkischen Marsch von Wolfgang Amadeus Mozart ausgewählt, Hannah Wessely mit ihrer Querflöte das Piece No. 2 von Wilhelm Popp, bei dem sie von Musiklehrer Frank Lang am Klavier begleitet wurde.

Am weitesten in die Musikgeschichte zurück ging das Streichquartett aus Giosué Matute, Charlotte Schwantner, Martha Liebau und Eva Seyfried, die unter der Leitung von Tilmann Wehle ein Menuett von Lully aus dem 17. Jahrhundert darboten. Überzeugend auch der Soloauftritt der elfjährigen Maria Schäfer auf ihrer Violine beim gemeinsamen Auftritt mit Joachim Schäfer am Klavier. Außergewöhnlich das Gitarrenensemble Emilie Nachtwey, Marla Gutermuth, Melanie Dominik und Jonathan Schmidt, denn bei Karawasaharawa unterstützte rhythmisches Klopfen auf der Gitarre das Gitarrenspiel, integrierte so alte arabische Musikelemente beim Zug durch die Sahara.

Zauberflöte zum Finale

Mit dem Grooving-Guitar-Sound »Bobby's Blues« überzeugten Leon Axt, Rafail Kalafati und Georgios Ikonomidis als Gitarrenensemble. Letzte Solistin an diesem Nachmittag war Milena Henneberger, die das Frühlingserwachen auf die Klaviertasten zauberte. Mit »Venus« und »Rolling in the Deep« steuerte eine kleine Formation unter Leitung von Frank Lang Rock- und Popmusik bei, unterstützt von drei Sängerinnen und dem begeisterten Mitklatschen des Publikums.

Zum Abschluss spielte das komplette Musik-Schul-Orchester inklusive Lehrer insgesamt fünf Werke aus der Zauberflöte, dem populärsten Werk von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Leitung und Arrangements von Vor- und Musik-Schul-Orchester lag in den bewährten Händen von Doris Völcker. Die Moderation übernahmen sehr souverän Hanna Sickinger und Matilda Hentschel, die beide auch die erste Violine im Schul-Orchester spielen.

Das gelungene und wunderschöne Konzert, das musikalische Genres von Barock bis Moderne miteinander verband, war die beste Werbung für die Musikschule.

Christel Ney