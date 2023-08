Erlenbacher Mario Huber singt seit 20 Jahren als Mario Steffen Schlager

Musik: Mehr als gute Laune und heile Welt

Erlenbach a.Main 02.08.2023 - 10:06 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

"Du bist auf der Bühne ein ganz anderer Mensch" reflektiert Mario Steffen, der mit bürgerlichem Namen Mario Huber heißt. Seit über 20 Jahren ist er in der Schlagerwelt erfolgreich und ist trotzdem auf dem Boden geblieben, er sieht die Schlagerszene reflektiert, auch wenn sein "Herz Schlager schlägt". Mit Florian Silbereisen, Helene Fischer und co. möchte er nicht tauschen. Privatleben und sein Standbein in der Berufsbild sind ihm genauso wichtig wie seine Fans, die er lieber "Schlagerfreunde" nennt. Er hat mit 47 Jahren seinen Weg gefunden.

»Konzerte in der Region sind für mich wie nach Hause kommen«, berichtet der Sänger, der oft im Erlenbacher Musikclub Beavers, auf dem Mirabellenfest oder auf Weinfesten spielt. Das liegt nicht zuletzt am Fanclub, seinen Schlagerfreunden. Er nimmt sich Zeit für die treuen Hörer. Einmal im Jahr macht er eine Aktion - grillen, wandern, Mario Steffen zum Anfassen. Der Bezug zu den Künstlern ist im Schlagerbereich ganz besonders.

Die oft zitierte »heile Welt« im Schlager suchen viele der treuen Zuhörer, sie wollen, so Steffen, »die Sorgen vergessen«. Das liegt nicht zuletzt im Charakter der Musik: Sozialkritische Themen sind selten. Bei Steffen ist Liebe Hauptbestandteil. Die Texte schreibt er nicht selbst. »Das liegt mir nicht«, reflektiert er. Er hat ein Team in Tirol, die seine Titel, inzwischen um die 90 Stück, schreibt und produziert. »Ich schreibe ihnen, wovon mein nächstes Lied handeln soll, sie bereiten es vor, wir schicken uns Ideen hin und her.« Am Ende wird eingesungen, veröffentlicht und mit den Halbplaybacks tritt er auf.

»Einige Stars treten auch mit Vollplayback auf, das ist nichts für mich«, erzählt er. Live Singen ist ihm wichtig. »Eine richtige Mario-Steffens-Band wäre mein Traum«, sagt er zögernd, »wenn sich Musiker für Schlager finden.« Dass Schlager eine durchaus kritisch betrachtete, teils belächelte Musikrichtung ist, ist dem Künstler bewusst. Auch hinter der Bühne bei den großen Festen, den Fernsehshows geht es nicht immer wie in einer heilen Welt zu: »Das Schlagerbusiness ist ein Haifischbecken.« Natürlich geht es ums Geschäft, Steffen hat zum Glück noch ein Standbein und ist nicht nur auf die Einnahmen aus der Musik angewiesen. »Ich bin auch schon auf zwei vermeintliche Manager reingefallen und habe Geld verloren« erzählt er. »Ich hatte schon Angebote nach Mallorca zu kommen« - er hat abgelehnt.

Nur im Schlager zuhause

Die Grenze zwischen Volksmusik, Schlager und Partymusik ist schmal. In Volksmusik wird die Heimatliebe in den Vordergrund gestellt, Partymusik à la Micky Krause geht oft unter die Gürtellinie, will platt unterhalten, Schlager bleibt als »gute Laune und heile Welt Musik«, so Steffen, übrig. Nur hier fühlt er sich zu Hause, hört es schon seit früher Kindheit. »Schlager wird auch jünger«, schwärmt er von seinen Kollegen wie Beatrice Egli.

Mario Steffen hat in den letzten 20 Jahren viel erlebt und erreicht. Aktuell ist seine Single »Tanz Lambada« erfolgreich: In den Radio-Charts Deutschland (von Music Trace ermittelt) ist er auf Platz 43 eingestiegen. In der Woche 25 wurde er sogar »Aufsteiger der Woche« mit dem zweiten Platz. Schon 2005 war er Platz 1 in der Hitparade von Bayern 1.

Die klassischen Radiohitparaden geraten immer mehr in Vergessenheit. Viele Sender spielen keinen Schlager mehr, während in den Niederlanden und Belgien Schlager noch beliebt sind. Hier ist er mit seinem aktuellen Titel sogar in der täglichen Playlist gelandet. Mit seinen Liedern, wie »Vergessen, dass es dich gibt« und »Nie zu früh und nie zu spät«, spielt er auch überregional, etwa bei Festen auf Rügen oder er tritt sogar auf hoher See auf - auf der Schlagerlinie des Main-Schiffs.

Steffen garniert seine Konzerte immer mit Coverliedern bekannter Schlagerhits. Im Vordergrund steht das Publikum, das unterhalten werden möchte. Er bewegt sich flott über die Bühne, verbreitet gute Laune, animiert, obwohl er bis heute an Lampenfieber leidet.

gefunden

»Du bist auf der Bühne ein ganz anderer Mensch«, Huber. Mit Florian Silbereisen, Helene Fischer und Co. möchte er nicht tauschen. Privatleben und sein Standbein in der Berufswelt sind ihm genauso wichtig wie seine Fans. Er hat mit 47 Jahren seinen Weg gefunden. Wo er sich in zehn Jahren sieht? »Ich möchte immer noch die Menschen glücklich machen«, sagt der Erlenbacher.

lir

Zur Person: Mario Steffen Mario Steffen wurde am 4. Mai 1976 als Mario Huber in Erlenbach geboren. Nach einer Bäckerlehre und Zivildienst hat er zur Wika nach Trennfurt gewechselt, wo er inzwischen in Teilzeit arbeitet. 2003 wurde er von HR4-Moderator Ingo Lück auf dem Frankfurter Straßenfest als Sänger entdeckt. Seit drei Jahren arbeitet Mario Steffen mit Fiesta Records, einem jungen deutschen Label, zusammen. Er hat in den letzten 20 Jahren vier Alben veröffentlicht. lir