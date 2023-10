Erlenbacher Herbstmarkt lockt mit Fairtrade, Bio und Regional

Umfangreiches Angebot, Unterhaltung und Musik in der Stadt

Erlenbach a.Main 03.10.2023 - 13:52 Uhr < 1 Min.

Am Sonntag fand bei herrlichem Spätsommerwetter in Erlenbach der traditionelle Herbstmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag statt. Auf der Flaniermeile zeigten die Marktstände und Einzelhandelsgeschäfte den vielen Besuchern ein abwechslungsreiches Angebot.

Zur Eröffnung gab es Freibier für die Erwachsenen, während die Buben und Mädchen vom Kindergarten Brückenstraße Bio-Äpfel an die Besucher verteilten. Auf der Flaniermeile zeigten die Marktstände und Einzelhandelsgeschäfte den vielen Besuchern ein abwechslungsreiches Angebot.

Die faire Meile in der Dr.-Vits-Straße stand unter dem Motto »Fair - Bio - Regional«. In der Frankenhalle konnte man sich rund um das Thema Fairtrade-Kommunen, Schulen, Kindergärten und weiteren Organisationen informieren. Live-Bands unterhielten die Marktbesucher während des Bummels.

Beim Flohmarkt in der Dr.-Vits-Straße warteten Schnäppchen und Trödel auf neue Besitzer. Rund um den Pausenhof der Vits-Schule lockte ein Spaßparcours mit Karussell, Fun-Jumper und Hüpfburg. An der Stadtbibliothek gab es einen Bücherflohmarkt. An der Raiffeisenbank gab es bekannte Klassiker mit Ulric Wurschy und am Rathaus spielte Tom Abell & Band Rock und Pop. Im Kino Passage liefen »Die Rumba-Therapie«, die Liebeskomödie »Love again« und im Kinderkino der »Räuber Hotzenplotz«.

Organisiert wurde der Markt vom Verein für Handel und Gewerbe und der Stadt Erlenbach.

Martin Roos