Erlenbacher CSU entfernt Bürger vom Runden Tisch zur ICO-Erweiterung

Stadtrat

Bleiben dagegen: Die Bürgerinitiative "Christsein und Handeln" erinnerte die Stadträte vor der Sitzung am Donnerstag daran, dass nicht alle Bürger vom Kompromiss überzeugt sind. Erlenbach am Main: Das Industrie Center Obernburg möchte sich in Richtung Süden erweitern. Und zwar um 40 Hektar. Das betrifft einen See, ein Stück Wald sowie drei Anwohner in der Straße "Am Uferrain", deren Wohngebäude dann ans Industriegebiet angrenzen würden. Foto: Stefan Gregor 16.12.2022 Der Stadtrat Erlenbach hat eine Entscheidung von großer Bedeutung für die Region getroffen. Er stellt sich mehrheitlich hinter die Pläne, das Industrie Center Obernburg (ICO) um 40 Hektar zu vergrößern. Dort will der Betreiber Mainsite neue Industrie ansiedeln. Mehrere Bürger und Stadträte beklagten in der Sitzung am Montagabend, dass die Öffentlichkeit kaum bis gar nicht über die Pläne informiert worden ist. Auch im Gremium blieben trotz intensiver Debatte einige Punkte unklar. Bildunterschrift 2023-02-14 --> Wichtiger Wirtschaftsstandort am Untermain: Das Industrie Center Obernburg (ICO) in Erlenbach. Foto: Stefan Gregor

Der Runde Tisch ist Kernstück eines Kompromisses verschiedener Streitparteien darauf, wie sich nach Einreichung von knapp 1300 Unterschriften für das Bürgerbegehren »Keine ICO-Erweiterung« ein Bürgerentscheid vermeiden ließe. Laut Bürgermeister Michael Berninger (CSU) hatte er sich mit ICO-Verantwortlichen und den BI-Sprechern bereits am 28. März auf diesen Kompromiss geeinigt, den sie in einem Eckpunktepapier festhielten. Die Sprecher der Bürgerinitiative nahmen zugunsten des Kompromisses nun sogar ihr Bürgerbegehren zurück. Das stieß unmittelbar nach Bekanntwerden auf Unverständnis in Unterstützerkreisen der BI.

Welche weitreichenden Beschlüsse der Bürgermeister im Stadtrat kurzfristig treffen wollte, hatte er nicht öffentlich angekündigt. Die allgemeine Zustimmung der Fraktionen oder einzelner Mitglieder war durchgehend auch von Kritik begleitet. Hans-Jürgen Fahn (FW), Eberhard Großmann und Sylvia Deckert (beide Grüne) stimmten dagegen. Im Gremium herrschte teils übles Klima. Insbesondere reagierte Berninger zunehmend giftig auf Stellungnahmen von SPD-Fraktionssprecher Benjamin Bohlender.

Den Kompromiss verkaufte der Bürgermeister am Donnerstagabend seinem Gremium als Alternative zu einem Bürgerentscheid, den die Stadträte bei Ablehnung in Kauf genommen hätten. Diesen wollten die breite Mehrheit im Stadtrat und die BI-Sprecher vermeiden. Zudem vermieden die Beteiligten eine zweite Alternative: das Bürgerbegehren anzunehmen. Denn dann hätte für ein Jahr eine Sperrfrist gegolten, die einen Fortschritt bei der ICO-Erweiterung gestoppt hätte.

Um diesen Weg zu beschreiten, mussten die BI-Sprecher allerdings einen kontroversen, aber rechtlich zulässigen Schritt gehen: Sie nahmen ihr Begehren zurück, für das sie laut Geschäftsleiter Uwe Kampf eigentlich genug Stimmen gesammelt hatten. Von 1277 Unterschriften waren 1166 gültig. Im Gegenzug nahm der Stadtrat seine Beschlüsse aus dem Dezember wie im Begehren gefordert zurück - allerdings mit der Absicht, ähnliche Beschlüsse in der Sitzung am 27. April auf Grundlage des Kompromisses neu zu fassen. Nur wenige Tage davor, am 24. April, will der Bürgermeister die breitere Öffentlichkeit über das weitere Vorgehen in einer Bürgerversammlung informieren.

Der Kompromiss soll die ICO-Erweiterung in neue Bahnen lenken, für mehr Bürgerbeteiligung und mehr Rücksicht auf Klima- und Artenschutz sorgen. Das Eckpunktepapier behandelt dazu teils eher oberflächlich Themen vom Flächenverbrauch über den Verkehr bis zur Wasserversorgung (eine ausführliche Darstellung folgt in den kommenden Tagen). Viele Detailfragen sollen sich im weiteren Verfahren klären - und zwar dann unter anderem am Runden Tisch, der vor Entscheidungen eingebunden werden soll. Am Tisch sitzen nun aber vor allem diejenigen, die das Eckpunktepapier ausgehandelt hatten. Neben Vertretern von Stadt, Verwaltung und Mainsite sicherten sich Vertreter der BI, Naturschützer und die Stadtrats-Fraktionen Plätze.

Hintergrund: Wer sitzt am Runden Tisch? Auf die Teilnehmer des Runden Tischs haben sich die Streitparteien im Eckpunktepapier folgendermaßen geeinigt: Bürgermeister, aktueller Nachfolger des Bürgermeisters, ein Landschaftsplaner, der Umweltbeauftragte, vier Fraktionsvertreter, drei ICO-Vertreter, ein Vertreter der BI, ein Anrainer des Uferrains, drei Naturschützer (Bund Naturschutz, Landesbund für Vogelschutz, Naturschutzverein Erlenbach). Die Federführung liegt demnach beim Bürgermeister. Der Runde Tisch wird erstmals einberufen »zur Vorbesprechung einer ersten Entwurfsplanung«. Das Gremium kann keine bindenden Beschlüsse fassen, nur Empfehlungen aussprechen, und soll sich sonst an die Geschäftsordnung des Stadtrats halten. (kev)

Hans-Jürgen Fahn sah mit dem Runden Tisch zwar den Beginn einer »neuen Ära der Bürgerbeteiligung«, bemängelte aber, dass zwei Vertreter aus der Bevölkerung mit ihrem Platz am Tisch aus dem Kompromiss gestrichen worden waren. Die CSU habe darauf bestanden, weil sich - laut Fahns Darstellung des CSU-Standpunkts - angeblich in ganz Erlenbach kein Bürger finden ließe, der nicht eine starke Parteineigung hätte und so das politische Gleichgewicht am Runden Tisch beeinflusse. Fahn sagte, er könne sich jedoch jemanden aus dem kirchlichen Bereich vorstellen, der nur der Schöpfung verpflichtet sei.

Berninger antwortete auch auf eine weitere Frage zur Besetzung, es gehe allgemein darum, dass »nicht zu viele neue Leute« am Runden Tisch sitzen. »Sonst wird es schwierig, vernünftig und kontinuierlich zu diskutieren.« Martin Gundert verteidigte das Beharren der CSU-Fraktion auf dem Ausschluss von bisher unbeteiligten Bürger: »Wir wollen keine weiteren Personen mit einbeziehen, die damit bisher nichts zu tun hatten.« Er begründete das mit parteipolitischem Kalkül: Es sei doch schon ein Zugeständnis der CSU, dass jede Stadtratsfraktion - ob groß oder klein - mit je einem Vertreter Platz finde, gab sich Gundert obendrein bescheiden. Er erwähnte nicht, dass die CSU mit dem scheidenden Bürgermeister und seinem Nachfolger aktuell auf drei, nach Amtsübergabe auf zwei Plätze am Tisch kommt.

Wie unterschiedlich Bürger und Politiker auf den Runden Tisch blicken, zeigten die Stellungnahmen aus BI-Kreisen. Sie beurteilten den Kompromiss vor allem mit Blick auf Inhalte - zum Teil als Erfolg, zum Teil als Scheitern. BI-Sprecherin Maren Stegmann erwähnte zum Beispiel nicht einmal, dass die Initiative immerhin fünf Plätze am Runden Tisch mit ihren Vertretern und Naturschützern besetzen kann. Sie wertet es als Erfolg, dass der Stadtrat und die Firma Mainsite einlenkten, die Pläne aus dem Dezember gründlich überarbeiten und sich überhaupt auf den Runden Tisch einlassen. Stegmann: »Jetzt müssen alle Teilnehmer beweisen, dass sie bereit sind, sich Fragen aus verschiedenen Blickwinkeln offen und kritisch zu stellen und die Vorschläge intensiv zu diskutieren.«

Gegen die ICO-Erweiterung: Die Bürgerinitiative für schonenden Flächenumgang hat 1291 Unterschriften im Erlenbacher Rathaus eingereicht. Foto: Kevin Zahn

Aus Sicht anderer Unterstützer des Begehrens wie etwa von Rudi Großmann von der zweiten BI »Christsein und Handeln«, die sich bei der ICO-Erweiterung für die Bewahrung der Schöpfung einsetzt, haben die BI-Sprecher Entscheidendes versäumt: Den Menschen, die das Begehren unterschrieben hatten, die Möglichkeit einer Stellungnahme zum Kompromiss einzuräumen. Unter vielen Kritikpunkten bemängelte eine Person aus BI-Kreisen, die aus der Sorge vor öffentlichen Anfeindungen ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will, dass die junge Generation nicht am Runden Tisch sitze. Sie ließe sich doch zum Beispiel über einen Schülersprecher leicht beteiligen. Ihr Fazit: »Es sind keine normalen Bürger am Runden Tisch vorgesehen.« Allgemein sehen mehrere Unterstützer der BI beim Kompromiss die Ziele verfehlt: nämlich vor allem mehr Bürgerbeteiligung in die ICO-Erweiterung zu bringen.

Johannes Huber, Geschäftsführer der Mainsite, sagte unserem Medienhaus nach der Sitzung, beim Kompromiss handele es sich um schmerzhafte Einschnitte für die Firma. Dennoch sei es ein guter Tag für Stadt und Werk, weil jetzt der Weg zu einer vertrauensvollen, gemeinsamen Lösung beschritten sei. Im Zuge dessen will die Firma weiter um Akzeptanz in der breiten Bürgerschaft für die ICO-Erweiterung werben.

Kevin Zahn

Kommentar: Dem Runden Tisch fehlt ein wichtiges Standbein Der Runde Tisch ist das Herzstück des Kompromisses von Bürgermeister, Stadtrats-Fraktionen, ICO-Vertretern und der Bürgerinitiative. Er soll Bürgerbeteiligung über das übliche Maß hinaus ermöglichen. Doch ihm fehlt ein wichtiges Standbein. Am Tisch ist kein einziger Platz vorgesehen für unbeteiligte Bürger, obwohl viele von ihnen in Infoveranstaltungen mit seriösen Nachfragen ihr großes Interesse, Hintergrundwissen und auch Sorgen der breiten Erlenbacher Bürgerschaft zur Sprache gebracht haben. Das ist ein eklatantes Defizit. Aktuell entsteht der Eindruck, dass die gleichen Leute am Tisch sitzen, die ohne Beteiligung der Öffentlichkeit schon weitreichende Kompromisse ausgearbeitet haben. Es steht nicht einmal ausdrücklich im Papier, ob der Runde Tisch öffentlich tagt. Oder ob Bürger sich in Sitzungen des Runden Tischs zu Wort melden dürfen. Zur Erinnerung: Stadtrat und Bürgermeister hatten sich größtmöglicher Transparenz und Bürgerbeteiligung bei der ICO-Erweiterung verschrieben. Haben sie nun allen Ernstes Angst vor zwei oder drei Bürgern am Runden Tisch? Den Politikern wird es gut tun, einmal mit Bürgern länger reden zu müssen. Es gäbe unzählige Wege, Bürger dafür auszuwählen. Vom Zufallslos über eine Nominierung bis zum Bewerbungsverfahren. Größtmögliche Beteiligung hieße, den Tisch zu öffnen: ob für junge Leute, für Kirchenleute oder für Bürger aus Elsenfeld oder Obernburg, die mit der Überlastung der B 469-Brücke andere Sorgen als manche Erlenbacher haben. Drei Sitze für Bürger würden dem Gremium mehr Glaubwürdigkeit verleihen und den Runden Tisch zu einer echten Chance machen, auch wirklich die breite Bürgerschaft mitzunehmen. Kevin Zahn