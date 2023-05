Erlenbach vespert seine Einnahmen ruckzuck auf: Stadtrat debattiert über's Geld

Die Freu­de über ei­nen Re­kord­wert hat im Er­len­ba­cher Stadt­rat nicht lan­ge ge­hal­ten. Die Stadt er­zielt in die­sem Jahr mit 5,7 Mil­lio­nen Eu­ro Ein­nah­men aus Ein­kom­mens­steu­ern so viel wie noch nie. Doch ein Ver­g­leich mit an­de­ren Ge­mein­den im Kreis Mil­ten­berg er­gab, dass die Stadt pro Kopf noch im­mer ganz hin­ten liegt. Die Stadträ­te stell­ten sich bei der ein­hel­li­gen Ver­ab­schie­dung ih­res Haus­halts des­halb die Fra­ge: Wie las­sen sich all die Vor­ha­ben künf­tig be­zah­len?