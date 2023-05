Erlenbach plant ein »Fest der Nationen« im Juni

Stadtrat

Erlenbach a.Main 03.05.2023 - 11:38 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Holzinger ist seit ungefähr einem Jahr in diesem Ehrenamt. Sie berichtete von einigen Aktionen, bei denen Ausländer und Menschen mit Migrationshintergrund mit Alteingesessenen ins Gespräch kommen konnten. So zum Beispiel bei gemeinsamen Besuchen des Riesen-Adventskalenders, einem Kino-Nachmittag oder bei einer Einladung zum Fastenbrechen der Muslime. Holzinger berichtete von bunt gemischten Gruppen. Sie und der Integrationsbeirat planten noch Workshops und die Zusammenarbeit mit anderen Städten. Sie wolle zudem den Kontakt zur eher zurückhaltenden Gruppe der Russland-Deutschen verbessern.

Bürgermeister Michael Berninger (CSU) sprach von einem »herausragenden Engagement für eine gewaltige Aufgabe«. Ein Viertel der Menschen in Erlenbach besitze keinen deutschen Pass. Es gebe aktuell über 60 Nationalitäten in der Stadt. Der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund an Vits- und Barbarossa-Schule seien hoch. Vor allem bei der Betreuung von Flüchtlingen komme auch Erlenbach an seine Grenzen. »Die Systeme sind nah am Nicht-mehr-Funktionieren«, warnte er und bekräftigte Forderungen etlicher Kommunen nach mehr Unterstützung.

Kevin Zahn