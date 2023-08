Erlenbach feiert grandioses Finale von Sommer in der Stadt

Summertime am Main

Erlenbach a.Main 13.08.2023 - 12:12 Uhr 1 Min.

Tolle Stimmung, viele Gäste und mitreißende Musik gab es bei der letzten "Sommer in der Stadt"- Veranstaltung der Stadt Erlenbach. Geschätzt waren ungefähr über 450 Menschen auf der Wiese neben der Werft.

Die Wiese war voll mit Menschen aller Altersklassen von Senior bis Baby, die nach langer Sommerunterbrechung durch Regenwetter diesen Abend in sich hineinsogen. Bedenken, dass es vielleicht nicht voll wird, konnten die Zuständigen des Kulturamtes, Claudia Howorka und Cornelia Gebler schnell über Bord - oder in dem Fall: direkt in den Main - werfen. Trotz umliegender Veranstaltungen wie dem Beavers Open Air oder Klingenberger Winzerfest war es bei "Summertime am Main" richtig voll.

Mit Liebe zum Detail waren die ebenfalls in weiß gehüllten Stehtische gedeckt, alle mit Blumentöpfchen und einem kleinen Lämpchen geschmückt. Da schmeckte der Cocktail doch nochmal so gut. (Oder natürlich das Bier oder der Wein oder ein einfaches Wasser.) Bis spät abends trugen die Besucher Essen vor sich her, bevorzugt Langosch an diesem Abend. Wer keinen Platz mehr auf den Garnituren fand, ließ sich einfach mit einer Picknickdecke auf dem Boden nieder oder machte es sich in den Liegestühlen der Stadt Erlenbach bequem.

Der Rest der Gäste tanzte ausgelassen zur Musik ab. Die Band Aqstify trat auf. So nennen sich vier Jungs, bunt zusammengewürfelt aus dem Landkreis Miltenberg und Aschaffenburg, die auch zur Freude des Publikums ein paar Gastsänger wie zum Beispiel Peter Hawk ans Mikro ließen. Mit nur drei Gitarren (Thorsten Bott, Gero Steigerwald, Nick Huber) und einem Cajon (Marcus "Megges" Becker) spielten sie ein Füllhorn von tollen Rock- und Pop-Klassikern aus den vergangenen Jahrzehnten. Ihr Sound war grandios und die Spielfreude steckte einfach alle an. Die Menschen liebten die Musiker, bejubelten sie und haben sie am Ende, gegen 23.30 Uhr nicht ohne Zugaben von der Bühne gehen lassen.

Summertime am Main war die letzte von fünf Veranstaltungen. Eigentlich waren es sechs, aber eine Veranstaltung konnte nicht stattfinden. Den Sommer in der Stadt gab es heuer schon zum sechsten Mal und die Reihe wird mit zunehmender Zuschauerzahl immer erfolgreicher. Das liegt sicher auch an den ungewöhnlichen Veranstaltungsorten mit verschiedenen Konzepten. Die Veranstaltungsorte sind über ganz Erlenbach verteilt.

Anja Keilbach