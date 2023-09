Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Erkenntnisse zur Obernburger Glasschale vorgestellt

Fund aus dem vierten Jahrhundert

Obernburg 27.09.2023 - 10:22 Uhr < 1 Min.

Umfangreiche Informationen werden beim Vortrag über die Obernburger Glasschale gegeben. Von links die Wissenschaftlerin Manuela Studer-Karlen, Obernburgs stellvertretende Bürgermeisterin Jessica Klug, Geo-Naturpark-Geschäftsführerin Jutta Weber und Alexander Reis, Herausgeber des Tagungsbands.

Als Wissenschaftlerin war Manuela Studer-Karlen aus der Schweiz gekommen, Professorin an der Universität Bern. Der Obernburger Archäologe Alexander Reis hatte zum Thema im April 2018 eine Tagung organisiert und einen Band dazu mit dem Titel »Das Rhein-Main-Gebiet in der Spätantike« herausgegeben, den er am Dienstag vorstellte.

Luxusware aus Rom

Heute ist bekannt, dass es sich bei der Glasschale um eine exklusive Luxusware aus einer Werkstatt in Rom mit einem außerordentlich reichen Bildprogramm handelt. Manuela Studer-Karlen widmete sich vordergründig der Ikonografie, die christliche Szenen aus der Bibel darstellt. Sie zollte dem Graveur höchste Kunstfertigkeit und stellte einen Zusammenhang mit der sogenannten »Augsburger Schale« her, die nach wissenschaftlichen Erkenntnissen wie der Fund in Obernburg ebenfalls aus der römischen Werkstatt stammt. Insofern sei die Obernburger Schale ein herausragender archäologischer Fund.

Es kamen viele Fragen aus dem Publikum, insbesondere, was die Darstellung der Szenen betraf. Jutta Weber, Geschäftsführerin des veranstaltenden Geo-Naturparks, wies auf die Intention des Vereins hin, auf Spurensuche in die Erdgeschichte zu gehen und stellte abschließend fest, dass dies mit dem Vortrag gelungen sei.

Der Vortragsabend war vom Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald in Zusammenarbeit mit Alexander Reis (Goethe-Universität Frankfurt) und dem Bürgerhaus der Stadt Obernburg veranstaltet worden.

Alexander Reis, »Das Rhein-Main-Gebiet in der Spätantike«: 298 Seiten in Hardcover, ISBN-13 978-3946387398, 45 Euro.

ruw