Erinnerung an Holocaust wachhalten

Hintergrund

Zur Person: Anita Winter

Anita Winter, geboren 1963, lebt mit ihrer Familie in Zürich. Ihre Eltern und Großeltern sind Holocaust-Überlebende und mussten aus Deutschland fliehen. Sie sagt: «Mein Vater floh nach Baden, wo er zweimal verraten wurde und einen Ausreisebefehl nach Deutschland erhielt." Nur durch den Einsatz eines Schweizer Bundesrates wurde dieser Ausreisebefehl zurückgenommen und der Vater fand in der kleinen Stadt Baden im Kanton Aargau Zuflucht. Anita Winter dankbar: "Ohne die Stadt Baden wäre ich heute nicht am Leben, denn mein Vater wäre in den sicheren Tod ausgeliefert worden." Auch die Mutter entging dem Holocaust nur knapp: "Sie wurde in einem Güterwagen von Nürnberg aus deportiert, konnte aber bei einem Zwischenhalt entkommen." Die Eltern konnten ihrer Tochter erst davon erzählen, als die im Teenageralter war. In den 80er Jahren siedelte sie nach Zürich um, leitete dort eine Modefirma und zog mit ihrem Mann vier Kinder groß. Sie widmet seitdem ihr Leben dem Gedächtnis an die Opfer des Holocaust, gründete 2014 die Gamaraal Foundation, die sich für die in der Schweiz lebenden jüdischen Opfer des Zweiten Weltkrieges einsetzt und sie, von denen viele traumatisiert sind und in Armut leben, finanziell unterstützt. Sie sprach als offizielle Vertreterin der jüdischen humanitären Organisation B'nai B'rith vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf über und für die Überlebenden. Mit dem Buch "The Last Swiss Holocaust Survivors", den gleichen Titel trägt eine große Ausstellung, die seit 2017 weltweit gezeigt wurde und heute als Dauerausstellung in Zürich zu sehen ist, gibt Winter, Präsidentin des Stiftungsrates der Gamaraal Foundation, nicht nur den rund 300 heute noch lebenden Holocaustopfer3 in der Schweiz eine Stimme. Vor einem Jahr wurde sie für ihr Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Das Buch: "The Last Swiss Holocaust Survivors" von Anita Winter, zeigt auf 96 Seiten Porträts von Überlebenden, die in der Schweiz eine neue Heimat gefunden haben - mit eindrucksvollen Bilder und tief berührenden Geschichten. Hochwertig gedruckt und ausgestattet erschien es im Januar 2023 und kostet 39 Euro, ISBN-13: 978-3727261596. Über einen QR-Code im Buch gelangt man auf die virtuelle Ausstellung mit Bildern, Texten und Videos. Der Link: https://gamaraal.com/exhibition/

