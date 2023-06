Erhöhung der Laudenbacher Kita-Gebühren sorgt für Ärger

Bürgermeister verweist auf gestiegene Kosten

Laudenbach 14.06.2023 - 12:44 Uhr 3 Min.

Erneuerung und Umbau der Kindertagesstätte Karolusheim sind im Endspurt. Doch die anstehende Gebührenerhöhung sorgt für Unverständnis bei den Eltern.

Zu Beginn hatte Bürgermeister Stefan Distler (DU) gesagt, dass der Rat am 2. Mai über das Schreiben vom 11. April der Katholischen Kirchenstiftung St. Stephanus, dem Träger, Kenntnis erhalten habe. Am 19. Mai habe es ein Gespräch mit ihm, Kämmerin Sabine Geutner, Pfarrer Christian Stadtmüller, Kirchenpfleger Harald Hauck und einem Vertreter der Würzburger Caritas gegeben. Dabei hätten sie festgestellt, dass ein ausgeglichener Haushalt 2023 aufgrund der gestiegenen Personal- und Nebenkosten ohne Erhöhung der Gebühren zum 1. September nicht möglich sei. Kämmerin Geutner fügte an, dass von 2022 auf 2023 die Personalkosten um rund 80.000 bis 90.000 Euro gestiegen seien. Grund dafür seien neue Tarifverträge.

Außerdem gelte seit 2023 der neue Kooperationsvertrag zwischen Kirchenstiftung und Gemeinde, sagte der Rathauschef. Von 2011 bis 2022 habe es einen Beschluss gegeben, 75 Prozent der Betriebskosten zu tragen. Nun beteilige sich Laudenbach am ungedeckten Betriebsaufwand mit zusätzlich 15 Prozent des gesetzlichen Förderanspruchs, maximal mit 85.000 Euro in Form freiwilliger Leistungen.

"Die Kirchenstiftung hat versichert, dass sie alles unternimmt, um die Betriebskosten niedrig zu halten", sagte Distler. Hierzu würden etwa auslaufende Arbeitsverträge nicht verlängert. Zudem finanziere die Gemeinde für das laufende Kindergartenjahr bereits eine zusätzliche Kraft in Höhe von 40.000 Euro. Hinzu komme eine Nachzahlung von 15.000 Euro für die Betriebskosten vom letzten Jahr. Die Kämmerin ergänzte, dass die Gemeinde bei 140.000 Euro an freiwilligen Leistungen landen werde.

Bei 513 durchschnittlichen Buchungsstunden für 2022 trage die Kommune 229.508 Euro an gesetzlichen Leistungen der Betriebskostenförderung von 538.346 Euro. Den Rest übernehme der Freistaat. Weitere 86.984 Euro flossen an freiwilligen Leistungen - und rund 4986 Euro an sonstigen Leistungen seitens Laudenbach an den Träger.

Außerdem trage die Gemeinde bis auf die Reinigungskosten die gesamten Kosten der Übergangslösung in der Schifferstraße, antwortete Distler auf eine Bürgerfrage. Der Bürgermeister rechnete mit einer Fertigstellung spätestens Anfang September.

Stefanie Amendt sprach im Namen des Elternbeirats von "großer Betroffenheit" als der Brief mit der Gebührenerhöhung die Eltern vor zwei Wochen erreichte. Bereits vor zwei Jahren habe es eine erhebliche Kostenerhöhung gegeben. Diese hätten die Eltern hingenommen, da lange keine Erhöhung stattgefunden habe.

Bei der jetzigen Anhebung fehle die Transparenz: Der Elternbeirat habe keine Zahlen erhalten. Die Eltern fragten sich, ob der Neubau damit zu tun habe. Gleichzeitig sei allen bewusst, dass es der Gemeinde nicht gut gehe und diese nicht komplett einspringen könne. Doch bei 50 bis 60 Prozent Erhöhung des Krippenbeitrags und über 300 Euro an Gebühren bei einer Buchungszeit von sieben bis acht Stunden werde es definitiv Rückbuchungen geben."Bitte nicht falsch verstehen, das soll kein Boykott oder eine Drohung sein, und wir sind sehr zufrieden mit der Betreuung und dem ganzen Kindergarten. Doch die Eltern melden uns zurück, dass sie über Alternativen nachdenken und auf jeden Fall die Stunden kürzen werden. Gleichzeitig haben wir das Gefühl, dass sich keiner so wirklich zuständig fühlt, weder Gemeinde noch Träger", sagte Amendt.

Sebastian Jacobaschke (FW) sprach bei der Frage, wieso die Gemeinde nicht mehr Druck auf die kirchliche Verwaltung ausübe, von einem "schmalen Pfad": Denn Laudenbach sei froh, noch einen kirchlichen Träger zu haben. Michael Breitenbach (DU) schlug ehrenamtliches Engagement vor, um etwa die Kosten für die Gartenpflege zu minimieren. Er wäre froh gewesen, wenn seitens des Trägers Vertreter an der Sitzung teilgenommen hätten.

Auf Michael Breitenbachs (CSU) Frage nach einem Vergleich mit anderen Kindergärten, erklärte Sabine Geutner, dass kirchliche nicht mit kommunalen Trägern verglichen werden könnte. Sie trug Zahlen aus umliegenden kirchlichen Einrichtungen vor. Andreas Löffler (FW) antwortete, dass es nichts nütze, nur die Gebühren zu vergleichen, sondern auch die Finanzlage der Gemeinden betrachtet werden müssten. "Unsere Finanzlage ist sehr, sehr schlecht. Wenn wir etwas verschieben, würden wir den Haushalt nicht mehr genehmigt bekommen", betonte Löffler.

Bürgermeister Distler erklärte abschließend, dass die Gemeinde die Eltern verstehe und bereit sei, erneut ein Gespräch mit dem Träger zu führen oder bei einem gemeinsamen Gespräch mit Träger und Elternbeirat dabei zu sein.

Hintergrund: Können Spenden Beiträge niedriger halten? Elternbeiratsvertreterin Stefanie Amendt fragte in der Sitzung, ob etwa Spenden möglich seien, damit die Beiträge nicht so explosionsartig stiegen. Die Idee, als Zwischenlösung größere Firmen danach zu fragen, begrüßte auch Ratsmitglied Walter Eck (CSU). Zuhörer Timo Breitenbach sprach von einer "Spirale nach unten", bei der Rückbuchungen weiteren Personalabbau zur Folge hätten und die Situation nicht besser machten. Auch er sprach die Möglichkeit von Firmen an, ihre Mitarbeiter bei den Gebühren zu unterstützen.