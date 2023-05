Erhöhung der Beiträge für Mittagsbetreuung in Eichenbühl vertagt

Gemeinderat Eichenbühl in Kürze

Eichenbühl. In der Sitzung am Mittwoch hat sich der Eichenbühler Gemeinderat noch mit folgenden Themen befasst. Auftragsvergaben: Aus nichtöffentlicher Sitzung informierte Bürgermeister Günther Winkler, dass der Kauf von sechs Defibrillatoren zur Anbringung in allen Ortsteilen im Rahmen der Förderung des Regionalbudget der Odenwald-Allianz für 15.631 Euro in Auftrag gegeben wurde. Weiter wurde der nachträgliche Auftrag für Elektroinstallationsarbeiten im Rahmen der Erweiterung der Kindertagesstätte in Höhe von insgesamt 57.011 Euro vergeben.

Brückensperrung: Seit vergangenem Mittwoch ist der Ersatzneubau der Brücke am Regenüberlaufbecken für etwa vier Wochen gesperrt, informierte der Bürgermeister. In diesem Zeitraum sollen die noch ausstehenden Arbeiten am Straßenniveau und die Asphaltierungsarbeiten durchgeführt werden.

Kaufmannszug: Der historische Kaufmannszug, der dieses Jahr wieder von Augsburg nach Seligenstadt unterwegs sein wird, macht am 8. Juni in Eichenbühl Halt. Hierzu wird ein Bürgerfest an der Kapelle veranstaltet, informierte Bürgermeister Winkler. Für Aufbau und Durchführung bittet er die Räte und die Bürger um Mithilfe. Eine Planung mit den Ortsvereinen ist in Kürze vorgesehen.

Kita-Bedarfsplan: Einstimmig wurde der Bedarfsplan für die Plätze in den Eichenbühler Kindertageseinrichtungen genehmigt. Für die nächsten Jahre werden laut Prognosen in der Kinderkrippe 24 und im Kindergarten 75 Plätze benötigt. Aktuell sind in der Krippe 24 belegt, im Kindergarten Riedern 26 und in Eichenbühl 41, informierte Verwaltungsleiter Marco Schirmer.

Schülerbeförderung: "Ist das 49-Euro-Ticket billiger für die Schülerbeförderung als die derzeitige Abrechnung der Fahrtkosten?", wollte Marius Kretschmer (CSU) vom Bürgermeister wissen. Dieses Thema werde derzeit in der Verwaltung geprüft, erläuterte Winkler. Er rechne mit einem Ergebnis in den nächsten zwei Wochen, zeigte er sich zuversichtlich. acks