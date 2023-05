Erf in Eichenbühl für Fische barrierefrei machen

Gemeinderat in Kürze

Mittagsbetreuung: Bei der geplanten Erhöhung der Mittagsbetreuungskosten wurde versucht, für sozial schwache Familien kostengünstigere Komponenten zu finden. Grundsätzlich wird sich das pauschale Entgelt ab 1. September auf 65 Euro pro Monat und Schüler erhöhen. Geschwisterkinder erhalten eine Ermäßigung von 50 Prozent für das zweite und ebenfalls jedes weitere Kind, das gleichzeitig die Mittagsbetreuung in Anspruch nimmt. Als sozialverträgliche Komponente reduziert sich für Kinder, die bereits Leistungen für Bildung und Teilhabe vom Landratsamt erhalten, das Entgelt auf 32,50 Euro (50 Prozent des Regelsatzes) pro Monat und Schüler. Aktuell sind 86 Schüler für die Mittagsbetreuung im Schuljahr 2023/24 gemeldet.

Glasfaser-Ausbau: Wie Bürgermeister Günther Winkler (CSU) berichtete, wurden für Eichenbühl zwei Anbieter gefunden, die einen eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau anstreben. Es sei zugesagt worden, dass der Ausbau noch im Jahr 2024 beendet sein soll und jeder Haushalt dann über einen eigenen Glasfaseranschluss verfügen werde. Während zurzeit die BBV Deutschland mit der Gemeinde die Standorte der Verteilerkästen und die Trassenführung abstimme, hat der zweite Anbieter, die Glasfaser Plus, aufgrund von Engpässen bei den Baupartnern und der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung mit stark erhöhten Baupreisen um Aufschub gebeten. Zudem suche die Glasfaser Plus Gespräche mit dem Wettbewerber BBV, um gemeinsam die Glasfaser-Infrastruktur zu verlegen. Bis Juli solle hier Klarheit herrschen.

Stimmbezirke: Als Stimmbezirke für die Landtags- und Bezirkswahlen am 8. Oktober wurden das Rathaus in Eichenbühl, das Gemeinschaftshaus in Riedern und das Pfarrhaus in Heppdiel festgelegt. Für die Briefwahl ist das Eichenbühler Rathaus der Adressat.

Brücke am Regenüberlaufbecken: Der Arbeiten am Straßenunterbau und die Randsteine wurden bereits fertiggestellt. Die restlichen abschließenden Asphaltierungsarbeiten werden am Freitag durchgeführt, sodass die Brücke wieder ab nächsten Dienstag für den Verkehr freigegeben werden kann.

Gemeinde-App: Innerhalb der Odenwald-Allianz überlegt man eine einheitlich gestaltete Gemeinde-App einzuführen. Die App soll sämtliche Informationen enthalten, die bereits auf der Homepage der Gemeinde zu finden sind. Darüber hinaus sollen der Veranstaltungskalender und Infos zu Freizeit, Bildung und Kultur und der ortsansässigen Gewerbetreibenden abgebildet werden. Ein Zugriff auf das Bürgerserviceportal über die App ist ebenfalls möglich.

Verkehrsüberwachung: Bürgermeister Winkler informierte, dass im Jahr 2022 bei der Kommunalen Verkehrsüberwachung für die Gemeinde Eichenbühl ein Überschuss in Höhe von rund 13.900 Euro erwirtschaftet wurde.

Volkshochschule: Der von der Gemeinde zu leistende Zuschuss für das Jahr 2022 wurde von der Volkshochschule Miltenberg mit gut 1900 Euro beziffert. Der Gemeindeanteil pro Kursteilnehmer (33 Teilnehmer aus Eichenbühl) beträgt demnach 57,63 Euro. Schülerbeförderung: Zum 1. Juni werden die bisherigen Schülerfahrkarten für die Schülerbeförderung auf das 49 Euro-Ticket umgestellt. Alle umgestellten Schülerfahrkarten werden bereits in den Monaten Juni und Juli 2023 mit 49 Euro abgerechnet. Durch die Umstellung entsteht für die Gemeinde eine Kosteneinsparung bei aktueller Schüleranzahl in Höhe von 2673,80 Euro pro Monat.