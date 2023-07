Erbacher Wiesenmarkt bietet zehn Tage Volksfeststimmung und Südhessen-Messe

Kein an­de­res im Jah­res­rhyth­mus wie­der­keh­ren­des Er­eig­nis wird von der Er­ba­cher Be­völ­ke­rung und wei­ten Tei­len des Oden­walds so sehr her­bei­ge­sehnt, wie der Er­ba­cher Wie­sen­markt. Seit Ge­ne­ra­tio­nen wird, be­gin­nend am Frei­tag, je­des Jahr in der letz­ten vol­len Ju­li­wo­che zehn Ta­ge lang ge­fei­ert. An Su­per­la­ti­ven wird nicht ge­spart, was be­reits bei der Er­öff­nungs­ze­re­mo­nie am Sams­tag auf dem Markt­platz un­ter Be­weis ge­s­tellt wur­de. Pro­mi­nen­ter Gast war, wie schon im vor­aus­ge­gan­ge­nen Jahr, der hes­si­sche Mi­nis­ter­prä­si­dent Bo­ris Rhein.