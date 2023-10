Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Erbacher Silbermünze erzielt Rekordpreis von 3400 Euro

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 05.10.2023

Eine Silbermünze der Erbacher Grafschaft aus dem Jahr 1675 hat bei einer Auktion in Osnabrück zu einem Rekordpreis von 3400 Euro den Besitzer gewechselt.

Rarität:Eine seltene Silbermünze aus dem Jahr 1675, die an die Historie Erbachs erinnert, hat kürzlich auf einer Auktion in Osnabrück den Besitzer gewechselt. Wie aus einer Meldung der PR-Agentur Konsequent hervorgeht, zählte die Münze zu den Prägungen aus einer der bedeutendsten Sammlung hessischer Münzen, die das Auktionshaus Künker versteigert hat. Allein die Erbacher Münze hat der Meldung nach für 3400 Euro seinen Besitzer gewechselt. Der norddeutsche Münzsammler möchte anonym bleiben. Die Auktion umfasste insgesamt 600 Prägungen, die einen Gesamtwert von rund 450.000 Euro erzielten.

Besagte Silbermünze wurde im Auftrag von Georg Ludwig, Graf von Erbach und Herr zu Breuberg geprägt. Auf der Vorderseite ist das Wappen von Erbach mit drei Sternen und das Wappen von Breuberg mit zwei Balken auf Silber zu erkennen. Darüber sitzt die Grafenkrone mit zwei Palmzweigen. Die Inschrift lautet auf den Namen und Titel des Prägeherren. Die Rückseite des 60 Kreuzer Stücks zeigt die Devise des Grafen, »Herr nach deinem Willen« umschlossen von einem Lorbeerkranz. Das Münzrecht der Erbacher Grafen reicht in das Jahr 1541 zurück und wurde von Kaiser Karl V. gewährt. Reichsgrafen wurden die Herren von Erbach 1532.

Investition:Dem Erbacher Schloss steht eine grundhafte Sanierung ins Haus, die größtenteils über das Bundesprogramm »Kulturinvest« erfolgen wird. Dies hat die Landesverwaltung Staatliche Schlösser und Gärten in Hessen (SG) mit Sitz in Bad Homburg mitgeteilt. Demnach steht eine Summe von 12,5 Millionen Euro an Förderung zur Verfügung.

Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn begrüßte die Entscheidung: »Die Sammlung von antiken Büsten über mittelalterliche Gegenstände bis zu bedeutende Gemälde ist ein einzigartiger Wissensspeicher des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Das gesamte Ensemble ist daher in das Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes eingetragen.«

Die Maßnahme umfasst eine denkmalgerechte Instandsetzung der Gebäudesubstanz, der technischen Infrastruktur und die Restaurierung der aufwendig gestalteten Innenräume samt Sammlung. Sie sind zur Erhaltung der Substanz, der Sicherheit und der Nutzung zwingend erforderlich.

Das Tragwerk muss statisch ertüchtigt werden. »Mit den Gräflichen Sammlungen und dem Deutschen Elfenbeinmuseum beherbergt Schloss Erbach nicht nur unzählige Schätze, sondern auch das Schloss selbst stellt ein Kulturdenkmal von herausragendem Rang dar«, ergänzt SG-Direktorin Kirsten Worms die Bedeutung des Schlosses.

Markt: Am zweiten Oktoberwochenende richtet der Verein der Direktvermarkter zum 32. Mail den Odenwälder Bauernmarkt aus. An drei Tagen füllt sich das Wiesenmarktgelände in Erbach mit Ständen, die Produkte aus der Region anbieten, darunter Birnen, Äpfel, Quitten, Kürbisse, Walnüsse und Kartoffeln. Die Auswahl umfasst auch Forellen, Molkereiprodukte, Käse, Zwetschgen-Latwerge, Essige, Öle oder Eingelegtes.

Wer vor Ort seinen Appetit stillen möchte, hat die Auswahl unter Lammbratwurst, Wurstbrötchen, Geflügel-Burger oder süße Verführungen in Form von Dampfnudeln. Außerdem gibt es Gerichte von Speisepilzen und frische Kartoffelchips mit Dips, Kaffeevariationen mit Kuchen und Torten sowie an kalten Getränken frisch gekelterten Apfelsaft, Apfelwein und Wein.

Eröffnet wird der Odenwälder Bauernmarkt am Freitag, 13. Oktober, um 14 Uhr im Festzelt vor den Bierhallen. Die Öffnungszeiten bis Sonntag, 15. Oktober, sind je von 9 bis 18 Uhr.

Manfred Giebenhain