Erbach lockt mit Fischmarkt und verkaufsoffenem Sonntag

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 05.04.2023 - 14:01 Uhr

Zum Erbacher Frühling verwandelt sich der Marktplatz in einen Fischmarkt.

Markttreiben: Nicht mit Fischen aus, sondern mit einem Fischmarkt an der Mümling macht die Kreisstadt Besucher auf ihre Veranstaltung »Erbacher Frühling« aufmerksam, die von Donnerstag bis Sonntag, 20., bis 23. April, auf dem Marktplatz ausgerichtet wird. Zu den Fischspezialitäten des Schaustellers Sascha Roie wird an allen vier Abenden Live-Musik geboten. Auch Hobbyköche, die den Fisch selbst zubereiten möchten, können sich über das Angebot an frischem und geräuchertem Fisch von regionalen Anbietern freuen. Darüber hinaus laden ein Kinderkarussell, ein Imbiss ohne Fisch, ein Weinstand, ein Ausschankwagen und ein Süßwarenstand zum Verweilen ein.

Am Sonntag findet in Zusammenarbeit mit dem Erbacher Gewerbeverein zum Abschluss der traditionelle Frühlingsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag statt. Ab 12 Uhr öffnen die Erbacher Geschäfte ihre Türen und laden zu einem entspannten Einkaufsbummel bis in den Abend ein. Kleine und große Autofans können sich auf die Automobilausstellung in den Einkaufsstraßen freuen und verschiedene Imbiss- und Aktionsstände sorgen für eine abwechslungsreiche Unterhaltung. Für Kinder und Jugendliche gibt es ein Bungee-Trampolin, Fischangeln im Lustgartenbrunnen sowie Auftritte des Kindertheaters »Tatüt« im Lustgarten.

Entsetzen: Auf die Ankündigung der Darmstädter Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid (Bündnis 90/Grüne), ein Waldstück in der Gemarkung des Groß-Umstädter Stadtteils Semd (Landkreis Darmstadt-Dieburg) als besonders schützenswertes Areal deklarieren zu wollen, sind bei der Odenwälder CDU-Landtagsabgeordneten Sandra Funken auf Widerstand gestoßen. Dabei sei der bereits in Planung befindende vierspurige Ausbau der Bundesstraße gefährdet. Die Michelstädter Politikerin beruft sich dabei auf eine Entscheidung des Landes Hessen, dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und dem Odenwaldkreis sowie der Kommune Groß-Umstadt, die Freiheit zur Planung des Projekts in eigener Regie zu gestatten. Dazu Funken: »Parallele Planungen des Regierungspräsidiums, die diesen Ansatz konterkarieren, sind fatal und müssen sofort unterbunden werden.«

Harsche Kritik üben auch die Odenwälder Sozialdemokraten. Auf ihrer Klausurtagung bekräftigten sie ihre Position zum geplanten Ausbau der B 45 zwischen Dieburg und Groß-Umstadt. »Wir im Odenwaldkreis machen seit Jahren gemeinsam mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg unsere Hausaufgaben in Sachen B 45«, wird der SPD-Fraktionsvorsitzende Raoul Giebenhain in einer Meldung zitiert. Der Kreistag habe erst vor kurzem bekräftigt, dass diese verkehrsinfrastrukturellen Maßnahmen dringend notwendig seien, um Berufspendler aus dem Odenwald jenseits des Rondells nicht zwei Mal täglich im Stau stehen zu lassen. Gleichermaßen müsse der Ausbau der Odenwaldbahnstrecke vorangetrieben werden. CDU und Grünen in der Landesregierung halten sie eine »Haben fertig-Haltung« vor.

Ablehnung: Der Bund-Odenwald hat auf der Delegiertenversammlung des Landesverbands im Bund für Umwelt und Naturschutz (Bund-Hessen) Unterstützung in seiner kritischen Positionierung zum weiteren Ausbau von Photovoltaikfreiflächen erhalten. Wie Sprecher Harald Hoppe (Höchst) mitgeteilt hat, hat eine Mehrheit dem Antrag der Odenwälder Delegierten zugestimmt, sich in der Flächenpriorisierung auf Dächer und bereits versiegelte Flächen zu beschränken. In der Meldung heißt es: »Die Entscheider in den Parlamenten sollten zur Kenntnis nehmen, dass eine weitere Umnutzung von landwirtschaftlichen Flächen verantwortungslos gegenüber der Bevölkerung ist.«

Hoppe begründet die Ablehnung damit, dass in der Energiefrage seit Jahrzehnten das vorrangige Ziel, Strom einzusparen, völlig unzureichend verfolgt werde und stattdessen verstärkt neue Bodenflächen für Photovoltaik ins Visier der Planer genommen würden. »PV-Anlagen kann man nicht essen«, so der Bund-Sprecher, der von einer »gravierenden Umgestaltung des Landschaftsbilds« sprach. Allein 2023 würden in diesem Zusammenhang etwa 30 Hektar der Landwirtschaft entzogen. Von den bislang realisierten sechs Anlagen im Odenwaldkreis seien nur zwei auf akzeptablen Standorten entstanden: auf der ehemaligen Mülldeponie und dem früheren Militärgelände am Hainhaus. Auch in der Regionalversammlung sei die Erkenntnis angekommen, dass die im Regionalplan dargestellten Vorbehaltsflächen für die Landwirtschaft nicht ausreichten, um eine Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln zu garantieren.

Manfred Giebenhain