Er lebt (noch): Der Kaugummiautomat hält sich seit Jahrzehnten

Es gibt ihn noch: den Kau­gum­mi­au­to­ma­ten. Ein we­nig an­ge­sch­mud­delt hängt er an Wän­den und Zäu­nen, über­sät mit Schram­men und Del­len. Oft­mals ver­ros­tet, bis­wei­len an­ge­malt und voll­ge­k­lebt. Die weiß-ro­ten Käs­ten sind ros­ten­de Re­lik­te - ge­ret­tet in ei­ne Zeit, in der ana­lo­ger Fir­lefanz kaum noch Kin­der lockt. Sie er­in­nern an die ei­ge­ne Kind­heit, als ein sch­ma­les Ta­schen­geld noch gro­ßes Glück ver­sprach. Zehn Pfen­nig für ei­ne stein­har­te Kau­gum­mi-Ku­gel. Der Tag war ge­ret­tet. Und heu­te? Sch­meckt der Kle­ber für die Ba­cken­zäh­ne noch ge­nau so gut wie da­mals?