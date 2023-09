Epitaphien erzählen viel Spannendes

Hintergrund: Tag des offenen Denkmals im Landkreis

Seit 1993 ruft die Deutsche Stiftung Denkmalschutz zum "Tag des offenen Denkmals" auf, heuer am Sonntag, 10.September. Die Bezeichnung ist längst eine eingetragene und geschützte Marke. Bei der bundesweiten Aktion werden regelmäßig mehr als 7000 Denkmäler der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt und an diesem Tag zugänglich gemacht. Auch der Landkreis Miltenberg beteiligt sich von Anfang an daran. Heuer wurden - außer dem Angebot in Laudenbach - vom Landratsamt drei weitere Projekte gemeldet:

Schon am Samstag, 9.9., konnte man von 8 bis 18 Uhr den katholischen Friedhof im Industriegebiet Süd in Kleinheubach besichtigen, der seit vier Jahren unter Denkmalschutz steht.

Am Sonntag, 10.9., konnten Interessierte zwischen 11 und 18 Uhr an der Altenburg in Leidersbach bei Führungen von Valentin Zehnter und Elmar Aulbach viel über Mauertechnik in früherer Zeit erfahren und erleben, über alte Handwerkskunst wie Töpfern oder Webstuhlarbeiten und über Hauseinrichtungen zur Keltenzeit.

Eine Fortsetzung findet der Tag am kommenden Sonntag, 17.9., im Kloster Himmelthal zum Thema "Das Kloster und die Jesuiten vor 250 Jahren". Der Heimat- und Museumsverein Elsenfeld bietet zunächst um 14 Uhr in der Klosterkirche einen Vortrag zum Thema an, bevor es dann bei einem Glas Wein mit Sagen und unterhaltsamen Erzählungen rund um das Kloster weitergeht. Besonders interessant: Im Anschluss kann der sonst nicht zugängliche Kapitelsaal besichtigt werden. hlin