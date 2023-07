Enya Scherübl ist neue Eisenbacher Mirabellenkönigin

"Emanzipiert und offen für Neues"

Obernburg 18.07.2023 - 13:55 Uhr 3 Min.

Krönung der neuen Mirabellenkönigin. Die scheidende Mirabellenkönigin Samira Giegerich setzt der der neuen Mirabellenkönigin Enya Scherübl die Krone aufs Haupt. Mit ihr freuen sich (von links) Co-Moderatorin Theresia Hohm, (Mirabellenkönigin2018), Moderator Frank Flaschenträger-Scherübl, Schirmherr Landrat Jens Marco Scherf und Fiona Ballmann mit dem Krönungskissen. Die neue Eisenbacher Mirabellenkönigin Enya Scherübl.

Einzug der Honoratioren

Pünktlich um 15 Uhr zogen die Majestäten und die Politprominenz, angeführt vom Musikverein Harmonie Eisenbach zu den Klängen »Grüße aus dem Egerland« auf dem Festgelände ein. Hier warteten bereits zahlreiche Besucher auf die Majestäten. Frank Flaschenträger-Scherübl, der die Krönungszeremonie moderierte, wurde wie schon im Vorjahr von Theresia Hohm, Mirabellenkönigin 2018, unterstützt.

In seiner Begrüßung hob Verbandsvorsteher Bernd Giegerich hervor, dass Tradition nur mit der neuen Generation fortbestehen könne. Bürgermeister Dietmar Fieger betonte, das Mirabellenfest sei ein traditionelles Heimatfest, das seinesgleichen suche. Als Geschenke der Stadt Obernburg hatte er einen Zuschuss mitgebracht.

Heimat gibt Stärke und Halt

Landrat Jens Marco Scherf erklärte, er sei stolz, Schirmherr sein zu dürfen, und dass die Heimat den Menschen Stärke und Halt gebe. »Habt Kraft, Mut und Zuversicht, um die Zukunft zu gestalten«, appellierte Scherf an die Festgäste. Als Geschenk hatte er neben einem Scheck auch zwei Gläser frischen Honig vom Schleuderfest des Kreisimkerverbands in Mönchberg mitgebracht.

Als Höhepunkt stand die Krönungszeremonie auf dem Programm. Bevor Enya Scherübl zur Mirabellenkönigin gekrönt wurde, wurde Vorgängerin Samira Giegerich durch Ex-Mirabellenkönigin (2019 bis 2021) Vanessa Koch entkrönt. Sie überreichte Samira Giegerich ein Ruhekissen.

Während ihrer emotionalen Abschiedsrede kullerten der scheidenden Mirabellenkönigin Samira Giegerich immer wieder Tränen über die Wangen. Vor einem Jahr habe man ihr gesagt, sei frei, wild und genieße. »Das habe ich getan.« Giegerich erinnerte an tolle Feste, vor allem in Eisenbach, bei denen sie sich am wohlsten gefühlt habe. Königin bedeute Heimat, Freundschaft und Zusammenhalt. Sie dankte ihren Eltern für die Unterstützung im vergangenen Jahr. Nun gehe eine wunderschöne Zeit zu Ende.

In Eisenbach verwurzelt

Die neue Mirabellenkönigin Enya Scherübl sagte in ihrer Antrittsrede, sie habe sich schon als Kind nie die Frage gestellt, ob sie Mirabellenkönigin werde, sondern wann. Sie betonte, sie habe ihre Entscheidung bis in kleinste Detail hinterfragt. Sie sei in Eisenbach, mit der Hardt und dem Wasser-und Bodenverband aufgewachsen.

Sie wolle aber nicht nur eine Königin sein, die schön lacht, gut auszusehen hat und am besten nicht viel widerspricht. Sie möchte vielmehr emanzipiert und zeitgemäß und offen für Neues und Veränderungen sein. Sie möchte kein veralteteres Rollenbild personifizieren. Doch dann gebe es das Kind in ihr, das dem eigenen Wunsch nachgehen will und auf der Bühne niemanden anderen wolle als sich. Scherübl betonte, sie habe sich viele Gedanken gemacht, wie sie ihre Bedürfnisse und das Amt vereinen könne. Um dies zu erreichen, werde sie wahrscheinlich Dinge anders machen, was nicht bedeute, dass sie es nicht gut machen werde.

Für Nachhaltigkeit und Natur

Ihren Fokus legt die neue Mirabellenkönigin vor allem auf für sie bedeutsame Themen, wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz, so dass sich nachfolgende Generationen an der Natur erfreuen können. Das Amt sieht Enya Scherübl auch als Chance, viele Erfahrungen zu sammeln, Menschen zu begegnen und ihre Stimme, die ihr hierdurch gegeben wird, zu nutzen. Ein besonderer Dank ging an ihre Mama, ohne die sie hier in Jeans und T-Shirt stehen würde und an ihren Freund für die mentale Unterstützung und die Gespräche über dieses Thema.

Nach der Krönungszeremonie sangen alle gemeinsam das Mirabellenlied. Der Musikverein Harmonie Eisenbach umrahmte die gesamte Feier stimmungsvoll.

Martin Roos

Hintergrund: Gasthoheiten bei der Krönungsfeier beim Mirabellenfest Weinprinzessin Vanessa aus Theilheim, die Hörsteiner Herbstprinzessin Sophia mit ihren Herbstmädchen Angelina, Nathalie und Alina, die Westhofener Traubenmajestäten Sophia I. und Malin, die Bibliser Gurkenkönigin Nina I. mit ihrer Prinzessin Lenja, die Hatzenbühler Tabakkönigin Elisa I., die Umstädter Weinhoheiten Königin Sarah I. mit ihren Prinzessinnen Bente und Lea, die Klingenberger Weinprinzessin Julia, die Erlenbacher Weinprinzessin Sophie, die Rücker Weinprinzessin Anna-Maria, die Obernburger Käferkönigin Antonia, die Fränkische Apfelkönigin Leonie, die Rheinperlenkönigin Amelia I. und ihre Prinzessinnen Tessa und Lisa, die Apfelblütenkönigin Katharina mit ihren Prinzessinnen Alena und Janina sowie die Michelbacher Winzermädchen Sophie, Mareike und Marie. Auch Mömlingens Faschingsprinzenpaar Eva die I. (Eva Morschhäuser) und Steffen I. (Steffen Gollas) gab sich die Ehre. ro

Im Gespräch: Am Wochenende fand auf der Hardt in Eisenbach das 70. Mirabellenfest statt. Bei der Krönungsfeier sprach unser Mitarbeiter Martin Roos mit der neuen Mirabellenkönigin Enya Scherübl. Die 21-jährige Studentin gibt als Hobbys Beachvolleyball und Yoga an. War es schon immer ein Traum von Ihnen, einmal Mirabellenkönigin zu sein? Da bin ich mir nicht so sicher. Als Kind war ich definitiv sehr angetan davon, einmal Mirabellenkönigin zu werden. Dadurch, dass ich von klein auf eine Verbindung zum Wasser- und Bodenverband hatte, bestand davon auch immer eine Vorstellungen, die sich auch durch meine Jugend gestreckt hat. Allerdings kann ich nicht sagen, inwiefern da auch Erwartungen von außen und an mich selbst mitmischen. Welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um Mirabellenkönigin zu werden? Aktuell sollte man weiblich sein und aus Eisenbach kommen. Ich wurde Anfang des Jahres gefragt, ob ich das Amt übernehmen möchte. In welcher Form mögen Sie Mirabellen am liebsten? Eine meiner liebsten Varianten ist die Mirabellen-Latwerge meiner Mama. Am liebsten auf einem Hefezopf mit Butter. Mirabellen-Latwerge ist eine Mischung zwischen Mirabellenmarmelade und Mus. Die Mirabellen kommen für ein paar Stunden mit ein paar Gewürzen in einen Bräter und werden zähflüssig eingekocht.