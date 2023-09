Entwurf für »Mischgebiet Winnestraße« abgelehnt

Ein Teil der Rüdenauer Winnestraße (Foto) sollte per Bebauungsplan ein Mischgebiet werden, damit eine anliegende Firma ein Betriebsgelände wie in der aktuellen Situation nutzen darf. Der im Rüdenauer Rat am Dienstag vorgestellte Bebauungsplanentwurf wurde mit knapper Mehrheit abgelehnt.