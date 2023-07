Entwürfe für Erlenbacher Stadtzentrum vorgestellt

Die Stadt Er­len­bach be­ab­sich­tigt, ihr Stadt­zen­trum städ­te­bau­lich und hoch­bau­lich neu zu ent­wi­ckeln. Po­ten­ti­el­le Ent­wick­lungs­mög­lich­kei­ten wur­den in ei­ner Mach­bar­keits­stu­die mit ei­ner Mehr­fach­be­auf­tra­gung von drei Ar­chi­tek­tur­bür­os er­ar­bei­tet, die von ei­ner Fach­ju­ry be­wer­tet wur­den. In ei­ner Bür­ger­ver­samm­lung am Di­ens­tag wur­den die Er­geb­nis­se der Öf­f­ent­lich­keit vor­ge­s­tellt, die da­bei die Mög­lich­keit hat­te, ih­re Er­war­tun­gen und Wün­sche zur Neu­ent­wick­lung ein­zu­brin­gen.