Emanuele Soavi Incompany zeigt »Invasion« in der Erlenbacher Frankenhalle

Projekt »Tanzlandkreis Miltenberg«

Erlenbach a.Main 20.10.2023 - 12:53 Uhr < 1 Min.

Beeindruckende Tanzszenen werden von der Emanuelle Soavi Incompany in der Erlenbacher Frankenhalle gezeigt.

Das Projekt »Tanzlandkreis Miltenberg« war Anfang Oktober 2022 mit einer überschaubaren Anzahl von rund 60 Gästen im Bürgerzentrum Elsenfeld gestartet worden. Das hat sich aber kontinuierlich geändert, denn am Donnerstag waren es mehr als 150 Teilnehmer in der Erlenbacher Frankenhalle, die sich von der Tanzperformance zu Ehren des Komponisten Jacques Offenbach begeistern ließen. Dies belohnten sie mit frenetischem Applaus und stehenden Ovationen. Bis 2025 werden vom Kulturreferat weitere Tanzvorstellungen mit dem Ensemble und Workshops an verschiedenen Orten des Landkreises geboten, die »sowohl eigene kreative Beteiligung ermöglichen, als auch tiefere Einblicke in die Arbeit von in die Arbeit von Emanuele Soavi incompany geben«, schreibt das Kulturreferat.

Besonderes Musikerlebnis

Mit Aglaja Camphausen und Anja Schröder am Cello und Stefan Bohne, der für den elektronischen Live-Sound sorgte, wurde ein besonderes Musikerlebnis geschaffen, zu dem die Tanzenden ein fulminantes Ballettszenario gestalteten und zum Nachdenken über die Unterhaltungskultur der Vergangenheit und der Gegenwart anregten.

Die Gäste hatten die Gelegenheit, eine Einführung in die Thematik zu erhalten und nach der Aufführung das Erlebte in einer Diskussion zu reflektieren. Was einige der Teilnehmer besonders begrüßten, war die Möglichkeit, den Tänzern in Augenhöhe zu begegnen und so das Gefühl zu haben, mittendrin im Geschehen zu sein. Verantwortlich für die Dramaturgie, die vom Ensemble mit Leidenschaft, tänzerischer Kompetenz und akrobatischem Einsatz umgesetzt wurde, war Achim Conrad.

Weitere Informationen über die Kölner Tanzfaktur unter: https://www.tanzfaktur.eu

ruw