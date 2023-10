Elternakademie in Erbach hilft werdenden Müttern und Vätern

Zwölf Odenwälder Kommunen kooperieren beim Gigabitausbau - Tag des Waldes in Breuberg

Odenwaldkreis 12.10.2023

Die Elternakademie bietet Kurse von der Geburtsvorbereitung bis zum Babytragen an.

Rund ums Kind: Infoveranstaltungen sowie Kurse für Eltern bietet die Elternakademie am GZO an. Kostenfrei sind die Infoabende für werdende Eltern, die als nächstes am Mittwoch, 18. Oktober, und 22. November, um 18.30 Uhr stattfinden. Weitere Infoabende behandeln die Themen »Beckenboden« (25. Oktober), »Sichere Bindung« (8. November, jeweils 18.30 Uhr) und in Zusammenarbeit mit dem ADAC »Sichere Autofahrt mit Kind« (18. November, 10 Uhr). Es wird um Anmeldung gebeten. Weitere Angebote sind ein Säuglingspflege-Kompaktkurs am 11. November von 10 bis 13 Uhr sowie ein Workshop »Basics zum Babytragen« am 2. Dezember von 10 bis 12 Uhr.

Unabhängig vom Kursangebot stellt das Gesundheitszentrum die Geburtsabteilung der Frauenklinik Erbach vor, um die Mitarbeitenden kennenzulernen, die die werdenden Eltern vor, während und nach der Geburt ihres Kindes begleiten. Hierzu zählen die Geburtsvorbereitung, die Entbindungsmöglichkeiten, das Kursangebot, die Besichtigung der Kreißsäle und das Gesprächsangebot. Die Elternakademie am Gesundheitszentrum Odenwaldkreis ist unter 06062 796500 erreichbar. Für schnelleres Internet: Für den gemeinsam angepackten Ausbau der Internetverbindungen auf Gigabitniveau hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zwölf Odenwälder Städte und Gemeinden 100.000 Euro zur Verfügung gestellt. Dies geht aus einer Meldung der Odenwald-Regionalgesellschaft GmbH (Oreg) mit Sitz in Erbach hervor. Die Fördermittelzusage ist im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) erfolgt. Um den geförderten Gigabitausbau im Odenwaldkreis effizient und kostensparend bis zum Jahr 2030 realisieren zu können, hatten sich die zwölf Städte und Gemeinden zu Beginn des Jahres in der Odenwald Gigabit Gesellschaft (Ogig) mbH zusammengeschlossen. Erst durch diesen Zusammenschluss konnte ein Antrag für die IKZ-Förderung gestellt werden. Federführend war die Gemeinde Fränkisch-Crumbach, heißt es in der Meldung. Der Antrag selbst wurde von der Gesellschaft vorbereitet.

Die Verwendung der Fördermittel unterläge keiner Vorgabe, so Geschäftsführer Marius Schwabe, weshalb neben Personal- und Materialkosten auch andere Kosten damit beglichen werden könnten. Einzig der jährlich zu erzielende Effizienzgewinn, der sich aus der interkommunalen Zusammenarbeit ergebe, sei bis Ende 2026 in einem Sachbericht für das Ministerium zu dokumentieren. Den Nutzen und künftigen Effizienzgewinn sieht die OGIG mbH hauptsächlich bei der Einsparung von Personalkosten, da sich nicht jede Kommune einzeln um Organisation, Planung, Ausschreibung, Fördermittelakquise oder Abrechnungen kümmern muss. Pro Kommune sei mit einer Einsparung von einer halben Personalstelle auszugehen. Die Übergabe des Fördermittelbescheids erfolgte im Erbacher Landratsamt im Beisein von Landrat Frank Matiaske.

Rund um den Wald: Die Stadt Breuberg lädt für Sonntag, 22. Oktober, zum Tag des Waldes ein. Treffpunkt ist der Parkplatz Gustavsruhe unterhalb der Burg. Das Programm beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, der von den Parforcehorncorps Bayerischer Untermain musikalisch umrahmt wird. Ein vielfältiges Angebot und ein Waldrundgang erwarten die Besucher. Bis 17 Uhr können Rettungshunde bei der Arbeit oder eine Absturzsicherung der Feuerwehr miterlebt werden. Wer möchte, nimmt an einem Baumstamm-Mikado in einer außergewöhnlichen Dimension teil oder versucht sich bei einem Holzwurfspiel. Ein Spannungssimulator zeigt die Biegbarkeit von Baumstämmen. Das Mobile Sägewerk gibt Einblick in seine Arbeit, die Darmstädter Forstbaumschule zeigt die Vielfalt der Waldpflanzen und die Mobile Waldbauernschule erläutert die Gefahren, die bei der Arbeit im Wald lauern.

Der Smart Skidder zeigt sein erstaunliches Können im Hang. Hessen-Forst bietet Kindern verschiedene Aktionen zum Mitmachen und Informationen rund um den Wald an. Kleine Waldentdecker kommen beim Kinderbasteln, Bau von Nistkästen und Baumpflanzungen auf ihre Kosten. Am Stand des Breuberger Waldforums erläutert die Arbeitsgruppe Wald die weltweite Bedeutung der Wälder und deren Bezug zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung beispielhaft an der Situation des Walds mit Spielen und einem Glücksrad. Beim Waldrundgang werden Forstmaschinen und Forstmulchen demonstriert. Als Höhepunkt wird eine Baumwipfelfahrt angeboten. Mutige Besucher nehmen Platz in einem Personenkorb, der mit einem Kran über die Baumkronen hinausgefahren wird.

