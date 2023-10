Elsenfelder Seniorentreff "Mittendrin" feiert Zehnjähriges

Jubiläumsfeier an diesem Mittwoch

Elsenfeld 16.10.2023 - 16:35 Uhr 3 Min.

Die Hände zum Himmel: Der Elsenfelder Seniorentreff Mittendrin wird zehn Jahre alt. Das Jubiläum wird am Mittwoch, 18. Oktober, ab 13 Uhr im Bürgerzentrum gefeiert. Unser Bild zeigt Yoga im Sitzen, das immer dienstags stattfindet. Brigitte Buchholz (84) aus Elsenfeld: Helga Poll (91) aus Elsenfeld. Jürgen Hart (75) aus Elsenfeld: Monika Scherger (73) aus Elsenfeld:

Als Begegnungsstätte entschied sich der Arbeitskreis für die ehemalige Drogerie Schlecker am Marktplatz, da sie ebenerdig erreichbar war, erinnert sich Christa Lebert, Leiterin des Treffs. Die Räume wurden von der Gemeinde angemietet und mit Toiletten, Küche und Büro ausgestattet.

Zentral am Marktplatz

Der Name »Mittendrin« wurde gewählt, da der Treff zentral in Elsenfeld liegt und als Ausdruck dafür, dass die Senioren »mittendrin« in der Gesellschaft ihren Platz haben. Feierliche Eröffnung war am 20. Oktober. Im November 2013 wurde Elsenfelds seniorenpolitisches Gesamtkonzept vom Landratsamt Miltenberg mit einem Preis ausgezeichnet.

Die Marktgemeinde übernimmt als Träger des Treffs die Kosten für Miete, Personal und Sonstiges. Leiterin des Seniorentreffs ist seit zehn Jahren Christa Lebert, die bei der Gemeinde angestellt ist. Ehrenamtliche Helfer backen Kuchen und Torten, decken ein, dekorieren, und bewirten die Gäste.

Der offene und überkonfessionelle Treff ist eng mit dem Seniorenbeirat verzahnt. Er verspricht Geselligkeit, Angebote für Körper und Geist sowie Abwechslung im Alltag. Regelmäßig stehen Yoga im Sitzen, Gymnastik, Gedächtnistraining, Repair-Café, Handy- und Tablet-Treff, Handarbeits- und Babbeltreff, Singen mit Instrumentalbegleitung und die Besuche der Seniorenfilme im Erlenbacher Kino Passage auf dem Programm. Dazu gibt es Diavorträge und Bilderausstellungen, Andachten, Feste und Feiern sowie den »Montagabend-Treff« mit Themen wie Patientenverfügung oder Enkeltrick. Es fanden Ausflüge zu Einrichtungen und Veranstaltungen in der näheren Umgebung statt. Prominentester Gast war der ehemalige Regierungspräsident von Unterfranken Paul Beinhofer.

Während der Corona-Pandemie von März 2020 bis 2022 musste der Treff zeitweise geschlossen werden. Mit einem Hygienekonzept war es aber möglich, phasenweise Zeit für Beratungen vorzusehen und nachmittags Kaffee und Kuchen anzubieten.

Aktiv und kreativ mitgestalten

Der Seniorentreff »Mittendrin« wird für Elsenfeld und seine älteren Bewohner angesichts der demografischen Entwicklung wichtig bleiben. Im Treff können Senioren Gemeinschaft erleben, aktiv ihre Zeit gestalten und Abwechslung im Alltag erleben. Dies führt zu mehr Lebensfreude und kann drohender Vereinsamung entgegenwirken. Die Senioren können das Programm mitgestalten und ihre Kreativität entfalten.

Bei Fragen oder Problemen ist das Beratungsangebot im Seniorentreff eine niederschwellige Anlaufstelle und kann weiterhelfen. Die günstigen Preise ermöglichen es auch Senioren mit geringem Einkommen, regelmäßig den Treff zu besuchen.

Öffnungszeiten des Seniorentreffs: dienstags von 10 Uhr bis 11.30 Uhr und zusätzlich dienstags, mittwochs und donnerstags von 14 bis 17 Uhr. Kontakt: Tel. 06022 2631975, mittendrin@seniorentreff-elsenfeld.de

Martin Roos

Hintergrund: Programm "Zehn Jahre Seniorentreff" Die Jubiläumsfeier "Zehn Jahre Seniorentreff" findet am Mittwoch, 18. Oktober, im Bürgerzentrum statt. Ab 13 Uhr gibt es im Foyer Infostände mit der BKK Akzo Nobell, dem Bayerischen Roten Kreuz, der Beratungsstelle für Senioren und pflegende Angestellte, der Caritas, der Kripo Aschaffenburg, dem Handy- und Tablet-Treff, dem Medienhaus Main-Echo mit digitalen Angeboten, der Firma Lylu mit seniorengerechtem Tablet, dem Seniorenforum 55 plus, der Nachbarschaftshilfe und dem Seniorenbeirat. Ab 14 Uhr gibt es im Rahmenprogramm musikalische Unterhaltung mit den 3 H's, der Line-Dance-Gruppe "Wine-Line" und ab 17 Uhr als Höhepunkt des Nachmittags ein Konzert mit Michael Korn, der mit Schlagern und Volksmusik für Stimmung sorgt. Außerdem gibt es einen Bilderrückblick "Zehn Jahre Seniorentreff", den Sketch ""Auf der Mainbank", Geselligkeit, gute Gespräche, Austausch. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. ro

Stimmen von Besuchern des Seniorentreffs Mittendrin Jürgen Hart (75) aus Elsenfeld: Wir haben hier eine gute Unterhaltung und sind ein bisschen abgelenkt vom Alltag. Man hat Bewegung, bekommt etwas zum Naschen und dann gibt es auch noch Kaffee zu trinken. Brigitte Buchholz (84) aus Elsenfeld: Ich bin seit dem Tod meines Mannes vor einem Vierteljahr alleine und komme seitdem regelmäßig hier her. Ich mache gerne Yoga, trinke Kaffee und esse gerne Kuchen. Es sind immer nette Leute da und die Leiterin des Seniorentreffs, Frau Lebert ist auch sehr nett. Helga Poll (91) aus Elsenfeld. Ich komme schon fast neun Jahre hierher, als schon fast so lange, wie des den Seniorentreff gibt. Mir gefällt die Unterhaltung mit den netten Personen hier. Ich komme regelmäßig am Dienstag zum Yoga und zur Gymnastik. Monika Scherger (73) aus Elsenfeld: Ich besuche seit zwei Jahren den Seniorentreff. Man hat immer Unterhaltung, es gibt Yoga im Sitzen und Gymnastik und es inspiriert einem. Und als Belohnung gibt es noch Kaffee und Kuchen. Schön ist, dass sich Frau Lebert immer wieder etwas Neues einfallen lässt. ro