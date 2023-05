Elsenfelder Jugendtreff will Werbetrommel rühren

Umfrage vorgestellt

Elsenfeld 23.05.2023 - 17:09 Uhr

Bei der Umfrage zur Kinder- und Jugendarbeit zeigte sich bei den 14 bis 17-jährigen, dass vier von 19 Befragten nichts vom Jugendtreff wussten. Der Jugendtreff soll deshalb auch von außen deutlich als solcher zu erkennen sein.

Manche Zehn- bis 13-Jährigen äußerten ihren Unmut über starke Verschmutzung und defekte Geräte, vor allem an Spielplätzen in den Ortsteilen. Dort vermissen die Kinder Zugang zu Sport- und Bolzplätzen. Die Siedlung sei nach wie vor nicht attraktiv gestaltet. Plätze für Skateboard, Rollschuh, Fahrrad, Scooter sind entweder nicht vorhanden oder in schlechtem Zustand. Vor allem im Winter gibt es zu wenig Angebote.

Schmutz und defekte Geräte

Im Jugendtreff im Beachpark zeigt sich deutlich, dass man mit dem neuen Öffnungstag für Zehn- bis 13-Jährige auf dem richtigen Weg ist, so Harris. Bei den Jüngeren zeigte sich deutlich, dass viele nicht wussten, dass es einen Jugendtreff gibt. Mit Flyern und Postern soll nun Werbung gemacht werden.

Auch die 14 bis 17-Jährigen äußern ihren Unmut über starke Verschmutzung und defekte Geräte vor allem an den Skateplätzen. Der Bahnhof als Verbindung, Schulweg, Warteplatz vermittelt kein Gefühl von Sicherheit. Es gibt großen Bedarf bezüglich sportlicher Aktivitäten. Gewünscht werden Skateplätze, Bikeparks und zugängliche Sport- und Bolzplätze. Vorhandene Spielplätze und Skateanlagen sollten instand gesetzt werden. Ebenso sollten überall zugänglich Mülleimer vorhanden sein.

Im Jugendtreff besteht laut Umfrage der Wunsch nach Partys, Konzerten und diversen Aktionen. Eine klare Abgrenzung von Kindern- und Jugendlichen sei gewünscht, so die Leiterin. Auch bei den 14 bis 17-Jährigen zeigte sich, dass vier von 19 Befragten nichts vom Jugendtreff wussten. Der Jugendtreff muss auch von außen deutlich als solcher zu erkennen sein. Hier ist ein Schild mit Logo in Planung. Mehr Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und auch größere Aktionen zu organisieren.

Seit April wurden die Öffnungszeiten des Jugendtreffs angepasst. Dienstag und Donnerstag ist von 16 bis 20 Uhr für alle von 14 bis 21 Jahre geöffnet, mittwochs steht der Treff von 14 bis 18 Uhr für alle Zehn- bis 13-Jährige offen.

Umfangreiche Agenda

Die Verwaltung wurde vom Rat beauftragt, vor Ort auf den Spielplätzen den Bedarf an Mülleimern zu ermitteln. Defekte Spielgeräte sollen instand zu setzen. Leiter des Quartierszentrums Ralf Kaiser wird beauftragt, gemeinsam mit den Bewohnern der Siedlung am Bahnbogen eine Bedarfsermittlung zur Veränderung der grünen Mitte zu erstellen. Mit den Vereinen der Ortsteile soll ein Termin vereinbart werden, bei dem die »Bolzmöglichkeiten« in den Ortsteilen besprochen werden. Auch an den Ideen zur räumlichen Veränderung und Erweiterung des Jugendtreffs im Elsavapark soll weitergearbeitet werden.

Martin Roos

Gemeinderat Elsenfeld in Kürze THW-Standort: Das Büro Johann und Eck (Bürgstadt) bekommt den Auftrag für die 11. Änderung des Flächennutzungsplans 2004 und die Aufstellung des Bebauungsplans "THW-Standort Elsenfeld". Kosten: 16.416 Euro. Außentreppe Bürgerzentrum: Den Auftrag für die Stahlbauarbeiten der Außentreppe des Bürgerzentrums wurde an die Firma "Metallstudio Kunz" (Elsenfeld) vergeben. Kosten: 68.014 Euro. Baugebiet "Verlängerte Barbarastraße": Der Gemeinderat beschloss, die Vergaberichtlinien für die gemeindlichen Bauplätze "Östlich des Kindergartens Abenteuerland" analog auf die Vergabe des entstehenden gemeindlichen Bauplatzes "P 4" im Baugebiet "Verlängerte Barbarastraße" anzuwenden und den Kaufpreis auf 150 Euro pro Quadratmeter festzusetzen. Die Bauplatzausschreibung beginnt Mitte 2023. Bewilligungsbescheid: Eingegangen ist der Bewilligungsbescheid der Regierung von Unterfranken über die Zuwendungen für städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen im Bund-Länder- Städtebauförderungsprogramm "Sozialer Zusammenhalt, Kommunales Förderprogramm". Vorläufig bewilligt wurden 160.000 Euro von förderfähigen Kosten in Höhe von 200.000 Euro. Glasfaserausbau im Hauptort: Die Pläne über die Ausbauabsichten mit Glasfaserausbau erläuterten Thomas Weigand (Deutsche Telekom) und Isabelle Scherer (Deutsche Glasfaser). Die Deutsche Glasfaser war mit der Absicht den Hauptort wie bereits in Rück-Schippach eigenwirtschaftlich mit Glasfaser erschließen zu wollen, an die Gemeinde herangetreten. Daraufhin hatte die Gemeinde auch bei der Deutschen Telekom die eigenwirtschaftlichen Ausbauabsichten für den Hauptort erfragt. Die Telekom bietet und plant ab 2024 ein Ausbaugebiet mit 2.690 Anschlüssen von insgesamt 4.999 Anschlüssen zu erschließen. Der Gemeinderat gab grünes Licht, dass die Deutsche Glasfaser im Vorfeld eine Abfrage durchführen kann. Vodafone Mobilfunkmast: Die Vantage Towers AG/Vodafone GmbH plant die Errichtung einer neuen Mobilfunksendeanlage. Die als geeignet vorgeschlagenen Standorte für den 20 Meter hohen Mobilfunkmast sind die Dächer der Gebäude Erlenbacher Straße 10 (AWG), Bahnhofstraße 39 (KIK) und Bahnhofstraße 33 (Takko). Das Gremium lehnte die vorgeschlagenen Standorte aufgrund der geplanten städtebaulichen Zielsetzungen in diesem Gebiet (ISEK und Masterplan) ab. Als Alternativen wurden als Standorte das Bürgerzentrum, das Feuerwehrhaus Elsenfeld und die BayWa vorgeschlagen. Radweg nach Hofstetten: Thomas Becker (UBV) fragte nach dem Stand der Planung des Radwegs nach Hofstetten. Er wünscht, dass noch mit den Grundstückseigentümern verhandelt wird oder Alternativmöglichkeiten geprüft werden. Sonnenschutz am Friedhof Rück: Thomas Lebert (CSU) monierte, dass es am Friedhof Rück kein Sonnenschutz für Besucher bei Beerdigungen gibt. Seniorenbeiratsvorsitzender Willi Kemmerer meinte, dass ein Antrag schon vor längerer Zeit gestellt worden sei. Rudi Thorwart (UBV) sagte, dass bereits mit Fachfirmen nach Lösungen gesucht werde. Angelgärten: Josef Roos monierte viel Verkehr trotz aufgestellter Schranke in den Angelgärten. Dort wüden nur Kontrollen und Strafen helfen. Die wilde Müllablagestelle könnte durch Aufstellen einer Sitzbank verhindert werden. Bauzaun Friedhofstraße: Josef Roos kritisierte den immer noch auf dem Gehweg stehenden Bauzaun am Kindergarten "Abenteuerland" in der Rücker Straße/Friedhofstraße. Die Ausschreibung für die Erschließung des Baugebietes wurde laut Verwaltung in nichtöffentlicher Sitzung vergeben. Nun werde es bald mit den Arbeiten losgehen. Spielplatz Schippach: Laut Annette Weis (SPD/Die Grünen) fehlt am Spielplatz Schippach im Bereich der Rutsche Hackschnitzel als Fallschutz. Die Gemeinde prüft und füllt auf. Renovierung Sparkasse: Rudi Thorwart kritisierte, dass das Pflaster bei der Renovierung der Sparkasse in der Marienstraße verunreinigt wurde. Die Verwaltung wird es prüfen. ro